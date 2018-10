El PP responsabiliza ante el Supremo al juez De Prada de haber ayudado al cambio de Gobierno con su condena en 'Gürtel'

Publicada el 19/10/2018 a las 13:29 Actualizada el 19/10/2018 a las 13:58

El presidente del tribunal de la 'Gürtel', Ángel Hurtado (c), junto a los magistrados José Ricardo de Prada (d) y Julio de Diego (i).

Inmerso en un conflicto jurídico

El PP ha pedido al Tribunal Supremo que repita, en la que resultó condenado como partícipe a título lucrativo, porque el tribunal que juzgó a los 37 acusados, entre ellos el líder de la red corrupta, Francisco Correa , y el extesorero del partido Luis Bárcenas , no tiene "apariencia de parcialidad", ya que uno de los jueces, José Ricardo de Prada, ha "coadyuvado" para el cambio de Gobierno a favor del PSOE En el recurso de casación contra esta sentencia dictada a finales del mes de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación política subraya además que Dolores Delgado , "como uno de los cuatro miembros externos de la Comisión para Restablecer la Justicia Universal".Asimismo, recuerdan que antes de la redacción de la sentencia ya "se cuestionó" del juez De Prada por su "conocida amistad" con el ex juez Baltasar Garzón , primer instructor de la trama Gürtel, cuya actuación ha sido puesta en duda en reiteradas ocasiones por varios de los acusados.Además, el PP hace hincapié en que la sentencia recurrida contiene afirmaciones sobre la "supuesta actuación" del partido político que "han tenido una enorme trascendencia política y que han coadyuvado en no poca medida aen favor del Partido Socialista Obrero Español".Por todo ello, el partido considera necesario que el Supremo ordene retrotraer las actuaciones a antes de la vista oral "para que la causa sea enjuiciada por" o que alternativamente se vuelva a dictar una nueva sentencia en la que "se omitay toda la calificación del mismo que sea ajena al objeto propio de la causa de evaluación de".El juez progresista José Ricardo de Prada, figura clave en el juicio de la pieza troncal de Gürtel, fue rechazado en su intento de aspirar a una vocalía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fue rechazado, con argumentos administrativos, por la comisión permanente del mismo organismo y la Junta Electoral de la judicatura,El magistrado emitió un comunicado público en el que calificó de "sanción encubierta" la denegación de su reingreso en el servicio activo. "durante un número indeterminado de meses, socavando mi derecho a la inamovilidad judicial como garantía implícita necesaria de la independencia judicial", aseguró.El otro magistrado firmante de la sentencia de Gürtel, Julio de Diego, está pendiente de la investigación abierta por el CGPJ después de que uno de los políticos condenados en el caso Gürtel presentara una queja bajo la acusación de que el magistrado se había "dormido" en varias sesiones del juicio, extremo del que a tenor de la queja se percató el condenado un año después. De Diego había pedido amparo al Consejo, que