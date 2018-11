Publicada el 02/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 01/11/2018 a las 20:03

"Con posterioridad a su abdicación"

Unidos Podemos y ERC vuelven a intentar que el Congreso abra una, descritas por la que fue su pareja, la aristócrata y empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein , en unas grabaciones desveladas hace ya casi cuatro meses. Los grupos parlamentarios de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y ERC piden este viernes a la Mesa del Congreso quepor el PSOE, Ciudadanos y el PP. Los dos rechazos fueron argumentados mediante la inviolabilidad del rey recogida en la Constitución, a pesar de que la segunda solicitud de los grupos aludía al periodo posterior al reinado de Juan Carlos.La primera vez que intentaron crear la comisión fue en el mes de julio, pocos días después de que El Español desvelara unas grabaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo en el año 2015 y en las cuales Corinna desveleba que el rey emérito la utilizó, supuestamente, comoen el extranjero, así como que contaba con cuentas en Suiza a nombre de su primo. Esta información salió a la luz el pasado 11 de julio. Y el 23, los grupos y partidos que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa ya habían registrado la primera solicitud de creación de una comisión de investigación. Concretamente, lo hicieronLa comisión tendría por objetode Juan Carlos I conocidas a raíz de las grabaciones a su excolaboradora. Más concretamente, se trataba de investigar la existencia de "redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos"; las "cuentas irregulares" del rey emérito; sus relaciones con el caso Nóos; las posibles extorsiones para proteger su figura; su participación en blanqueo de capitales u operaciones inmobiliarias "fraudulentas"; y la utilización de testaferros.Pero la petición fue rechazada. La Mesa del Congreso, con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos –que suman siete de los nueve miembros que tiene el organismo–, rechazó tramitar la comisión alegando que. Concretamente, dijeron, porque la comisión iría en contra del artículo 56.3 de la Carta Magna, que dice: "La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Argumentaron, así, que el poder legislativo controla al Ejecutivo, pero no a la Jefatura del Estado.Unidos Podemos, entonces,. Argumentaron que era una cuestión de "mínimos democráticos", en palabras de la portavoz adjunta del grupo en el Congreso, Ione Belarra Después de que la Mesa basara su decisión en la inviolabilidad del rey y en la falta de competencias para controlar a la Jefatura del Estado, Unidos Podemos y ERC presentaron, con fecha 15 de octubre, una nueva petición para la creación de la comisión, esta vez haciendo referencia a los actos supuestamente cometidos por Juan Carlos de Borbón. Cuando esto ocurrió, el Congreso aprobó sucon los votos a favor del PP, que tenía mayoría absoluta, Foro Asturias y UPN. A raíz de dicho aforamiento, no podrá haber ninguna causa ni civil ni penal contra Juan Carlos I que no sea tramitada por el Tribunal Supremo.Pero, de nuevo, PP, PSOE y Ciudadanos negaron su visto bueno reiterando queAhora, Unidos Podemos y sus aliados presentan un recurso a esta decisión. Según el texto que registraron este viernes en el Congreso, y al que ha tenido acceso, "la comisión de investigación estaría, sin que debiera esperarse vacilación alguna sobre la no afección de lo prevenido en el artículo 56.3 de la Constitución" porque la solicitud "no se refiere al Jefe de Estado actual, Felipe de Borbón"."Los efectos jurídicos" de la abdicación –continúan argumentando– "suponen, de facto, lade la Constitución, ya que Juan Carlos de Borbón abandona la figura de rey de España en favor de su sucesor".No obstante, el argumento de PP, PSOE y Ciudadanos no es nuevo. Tal y como publicó este diario, el Congresocon la coartada de la "inviolabilidad" del rey.