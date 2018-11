El Gobierno asume que podrá prolongar la legislatura incluso sin Presupuestos aprobando medidas sociales

Publicada el 05/11/2018 a las 17:18 Actualizada el 05/11/2018 a las 17:54

Calviño abre la puerta a una prórroga

Moscovici espera un presupuesto "creíble" que recorte el déficit

El Gobierno aún confía en poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2019, pero ya asume que, de no conseguirlo, podrá prolongar la legislatura para sacar adelante lase inaplazables" de la agenda social, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la revalorización de las pensiones, informa Europa Press.Es la reflexión que ha verbalizado este lunes el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz con motivo de la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE "Con ellos o sin ellos (los Presupuestos) intentaremos que el, que las pensiones se revaloricen, y que recuperemos las ayudas a la dependencia. La agenda social la intentaremos hacer con o sin Presupuestos", ha sentenciado Ábalos, después de queapoyar los Presupuestos tras conocer los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes del 'procés'.La fórmula para aprobar algunas de las medidas que el Gobierno incluirá en su proyecto de Presupuestos será la del decreto ley, que la Constitución limita a casos de, y que entra en vigor de manera inmediata una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado . El Congreso sólo se pronuncia a posteriori.La ministra de Economía y Empresa , Nadia Calviño, ha abierto este lunes la puerta a unade este año, elaborados por el Gobierno anterior del Partido Popular, en el caso de que el plan presupuestario para 2019necesarios por parte del resto de partidos políticos, una opción que sigue siendo el "plan A" del Ejecutivo de Pedro Sánchez."Nosotros seguimos trabajando para tratar de. Y si al final no se hiciese, el sistema que tenemos prevé –no es la primera vez que sucede–, la prórroga presupuestaria, y podemos hacer los ajustes necesarios", ha asegurado a su llegada a la reunión de ministros de Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en Bruselas.Calviño, sin embargo, ha enfatizado que el Gobierno está "por supuesto determinado" a intentar "llevar adelante" el plan presupuestario porque cree que "son los presupuestos que España necesita". "Está claro que ese es nuestro 'plan A' (...) y confío en que todosde que esto es lo que España necesita", ha defendido.La ministra ha afirmado que leque "haya partidos que ni siquiera están dispuestos a discutir" el borrador presupuestario del Gobierno "para tratar de lograr ese necesario consenso". De la misma forma, ha criticado que "no es deseable" mezclar la negociación presupuestaria con "otras cuestiones", en referencia a la negativa de las fuerzas independentistas catalanes a apoyar las cuentas de 2019.Preguntado por este encuentro, el comisario francés ha subrayado quesobre el borrador presupuestario de 2019 y ha mostrado su confianza en que ele incluya una reducción "clara" del "déficit estructural".Con respecto al presupuesto español, ha apuntado que ambos han analizado "cómo está avanzando la" entre el Gobierno español y las autoridades comunitarias.