Sánchez anuncia un decreto para que el cliente "nunca más" tenga que pagar el impuesto hipotecario

Publicada el 07/11/2018 a las 12:23 Actualizada el 07/11/2018 a las 13:59

El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, anunció este miércoles un cambio legislativo con carácter urgente para que a partir de ahora sean los bancos, y no los clientes, los que tengan que hacer frente al impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras ante notario de los préstamos con garantía hipotecaria que conceden. En rueda de prensa en Moncloa, el líder del Ejecutivo anunció que este jueves el Consejo de Ministrosde la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para dejar "claro y de forma definitiva" que será a partir de ahora "la banca y nunca más el cliente" quien tenga que hacerse cargo del tributo en los préstamos con garantía hipotecaria."Nunca más los españoles pagarán ese impuesto", aseveró Sánchez, que comenzó su intervención diciendo que el Gobierno "respeta la labor e independencia del Poder Judicial" pero lamentando "la situación generada" en el Supremo, que. "Queremos garantizar un escenario previsible y estable", señaló el presidente, que a continuación anunció la modificación del artículo 29 de la ley, única vía que tenía el Ejecutivo en sus manos para aclarar quién es "sujeto pasivo" del impuesto después de que el Supremo anulara en la sentencia del 16 de octubre el artículo del reglamento sobre la norma que establecía con claridad quién debía hacerse cargo del tributo –en concreto, fijaba que tenían que ser los clientes–.El anuncio de Sánchez se ha producido horas después de que este martes un dividido Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidiese tirar abajo el giro jurisprudencial dado el pasado 16 de octubre por la sala Tercera del Alto Tribunal –especializada en materia tributaria– que obligaba a los bancos a hacer frente al impuesto sobre actos jurídicos documentados., y después de dos maratonianas jornadas de intenso debate, el polémico Pleno convocado por el presidente de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo , se decantó finalmente por reestablecer el criterio tradicional que había mantenido hasta el viraje dado hace 21 días: los clientes vuelven a ser los que deben pagar el tributo.Preguntado por la credibilidad del Supremo tras los bandazos dados en relación con esta cuestión, el presidente del Gobierno afirmó que "ningún poder puede quedar fuera de la autocrítica": "El tribunal tiene que reflexionar sobre estos dos semanas que han tenido en vilo a la banca y a los ciudadanos". Sánchez también fue cuestionado sobre la posibilidad de que los bancos terminen repercutiendo el impuesto al cliente en el coste del préstamo. "Yo espero que no", dijo el líder del Ejecutivo, que."Estamos dentro de la UE, y ahí están también los tipos que ofertan otros bancos. Pero también se abre un debate de si puede haber cláusulas abusivas", aseveró.La decisión del Pleno del Supremo ha dado alas a los mercados. El Ibex 35 ha registrado a media sesión una subida del 1,72%, situando al selectivo en los 9.143 puntos.Los ascensos más pronunciados los han protagonizado CaixaBank, que subía un 4,15%, seguido de Banco Santander (+3,12%), Banco Sabadell (+3,01%), Bankinter (+3,01%), BBVA (+2,71%) y Bankia (+2,28%). El sector vuelve a coger aire y todas las entidades recuperan total o parcialmente las pérdidas registradas desde que se conoció la sentencia del pasado 16 de octubre.En el lado opuesto, asociaciones de consumidores y partidos políticos, que han criticado con dureza el bandazo final del Tribunal Supremo. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado que la decisión del Alto Tribunal es una de las, que debe tener respuesta en las calles, a través de movilizaciones, y en el Parlamento, mediante cambios legislativos para proteger a los ciudadanos frente a la banca. "Es vergonzoso lo que estamos viendo, que la ley no es igual para todos y parece que la banca está por encima de la ley", ha denunciado en declaraciones a la Cadena Ser el líder del partido morado, que ha convocado una protesta para este sábado frente a la sede del TS.También se ha pronunciado el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que una hora antes del anuncio de Sánchez instó al Gobierno y el Parlamento asobre este tipo de préstamos, ya que en su opinión, "se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras". "Creo que ahora mismo, las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria", señaló Lesmes en declaraciones a los medios de comunicación.