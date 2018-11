La seguridad del AVE en Barcelona Sants se equivocó de maleta al buscar la falsa granada

Publicada el 08/11/2018 a las 18:54 Actualizada el 08/11/2018 a las 20:32

El vigilante del AVE en la estación de Barcelona Sants que estaba en el escáner de control de equipajes sela falsa granada, informa El Periódico . Este error provocó elque ordenó desalojar las estaciones de tren de la ciudad catalana y la de Atocha, según se desprende de la reunión celebrada este jueves entre los responsables de Adif, Renfe y los Mossos d'Esquadra.Las conclusiones a las que han llegado los participantes del encuentro es que tienen que llevar a cabo unay protocolos de comunicación entre el personal de seguridad de la empresa y la policía, después de enumerar uno por uno la suma de fallos.Este suceso ha provocado lade la directora de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adif, María Esther Mateo. El sindicato Confederación General de Trabajadores, que es el que lo ha solicitado, sostiene que "estaríamos hablando de daños personales irreparables" si no hubiese sido una falsa alarma.El primer equívoco ocurrió cuando los pasajeros pasaron por el espacio de vigilancia: el trabajador vio en su pantalla la supuesta granada, perodistinto que abriese su maleta, por lo que la pasajera que realmente llevaba el cinturón en forma de granadasin que nadie la parase.Al darse cuenta de que el equipaje dudoso no estaba en el área de control, se realizaron las primeras gestiones por parte del personal de seguridad privada a través de lasrecoge el diario. Los Mossos d'Esquadrapor parte de las empresas, por lo que los protocolos de seguridad y orden público se pusieron en marcha tarde. Esto permitió que la pasajera realizara el viaje.El Periódico señala que otro fallo importante es que no se tenía constancia de que la pasajera había embarcado ni en qué tren hastacuando el ferrocarril ya iba por Guadalajara.El suceso empezó a la 7:30 horas de la mañana y finalmente fue a lascuando los Mossos tuvieron constancia de que la pasajera habíay que el objeto sospechoso era una hebilla de cinturón.La compañía Adif se ha comprometido a aumentar la vigilancia mediante el personal de seguridad: "El objetivo es evitar una acumulación de pasajeros en el acceso al control paraayer", afirma la compañía.Entre las medidas, destacan las orientadas a, funciones y gestión de las comunicaciones si se detecta algún caso similar parade los diferentes cuerpos implicados, y otras tienen un carácter más operativo y funcional, comode personas en la línea de escáneres para la visualización de equipajes, y el dimensionamiento y refuerzo del personal de seguridad, especialmente en horas punta, informa Europa Press.Adif también ha informado de que ya se estaban realizando las obras parapara el acceso a servicios de alta velocidad, y que ha abierto un expediente informativo interno.Además, "revisará con la empresa Prosegur los procedimientos vigentes para" y, en función de las conclusiones finales, adoptará medidas para