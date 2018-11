El diálogo entre independentistas, 'comuns' y PSC empieza sin pactos, pero con voluntad de seguir

Publicada el 16/11/2018 a las 20:41 Actualizada el 16/11/2018 a las 21:13

Iceta: "Estamos muy lejos de un acuerdo"

Un pacto de claridad, como en Canadá

Asistencias y ausencias

La mesa de diálogo que han constituido este viernes el presidente del Govern, Quim Torra , con representantes del PSC -Units, los comuns, ERC JxCat ha finalizado sin acuerdos, pero con voluntad de todas las partes de dar "continuidad" a estas reuniones para buscar futuros consensos. Según informa Europa Press, el encuentro ha durado dos horas, se ha celebrado en el Palau de la Generalitat y Torra lo ha convocado a instancias del PSC, que defiende que, aparte de un diálogo Govern-Estado, haya unLa portavoz del Govern, Elsa Artadi , ha asegurado que la reunión se ha celebrado con buen tono, pero ha admitido que por ahora el "consenso es de mínimos": solo están de acuerdo en que la solución al conflicto en Cataluña debe pasar. Artadi ha constatado que las diferencias se han dado sobre todo con el PSC, al que reprocha no avalar el derecho de autodeterminación de Cataluña ni aceptar una condena explícita a "la regresión de derechos y libertades" en el Estado.También el portavoz de JxCat en el Parlament,, ha constatado que el acuerdo con socialistas −y ha añadido que también con los comuns− está lejos, y les ha insistido en que "el núcleo del conflicto es el ejercicio del derecho a la autodeterminación".El líder del PSC, Miquel Iceta , ha celebrado que el Govern haya dado este viernes el primer paso para buscar el diálogo entre fuerzas catalanas, pero en la reunión ha constatadoque hacen difícil pensar en un horizonte próximo de pactos. "Estamos muy lejos de un acuerdo", ha zanjado el líder socialista, que en la reunión ha pedido que las grandes reformas de Cataluña se haganque marca el Estatut de dos tercios del Parlament.Ahora mismo ni el bloque independentista ni el bloque no independentista suman por sí mismos dos tercios en la Cámara, por lo que las reformas que propone el PSC deberían poner de acuerdo a los dos bloques, lo que los propios socialistas consideran muy complicado.La líder de los comuns en el Parlament,, ha criticado quequé estrategia pretende seguir ante la actual situación política de Cataluña, y ha reclamado apoyos para la propuesta de su partido: un pacto de claridad, como en Canadá para un referéndum acordado.El líder de ERC en el Parlament,, ha celebrado que los comuns hayan puesto sobre la mesa una vía de solución y ha reclamado que ésta pase "por las urnas" mediante la autodeterminación, pero ha rechazado que el caso quebequés −que propició un pacto de claridad en Canadá− y el catalán sean extrapolables.A la reunión no han acudido ni Cs ni el PP ni la CUP , lo que ha motivado reproches de los asistentes: Iceta ha puesto énfasis en que "el grupo con más diputados" en el Parlament −Ciudadanos− no quiera acudir a citas donde se busca el diálogo, mientras que Sabrià ha lamentado que la CUP siga el mismo ejemplo.Aparte de Torra, en la reunión han participado los consellers Pere Aragonès, Elsa Artadi y Ester Capella; Miquel Iceta y Ramon Espadaler (PSC-Units); Jéssica Albiach y Susanna Segovia (comuns); Sergi Sabrià y Anna Caula (ERC), y Albert Batet y Gemma Geis (JxCat).