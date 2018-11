Podemos convoca de urgencia a su dirección el viernes para analizar un posible adelanto electoral

Publicada el 19/11/2018 a las 12:59 Actualizada el 19/11/2018 a las 13:22

Podemos toma posiciones ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga coincidir las elecciones generales con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no quisiera descartar este lunes un adelanto electoral, Podemos-su máximo órgano entre congresos- para este viernes para analizar la estrategia a seguir en caso de que haya nuevos comicios generales antes de 2020.La ejecutiva de Podemos tomó y anunció la decisión después de que, a primera hora de la mañana, Ábalos asegurase que no es "descartable" hacer coincidir las elecciones generales con las municipales, autonómicas y europeas del próximo mayo. Con la convocatoria del Consejo Ciudadano, Podemos pretende definir su estrategia y "adoptar las medidas necesarias parapor parte del Gobierno", según explico la coportavoz de la ejecutiva del partido morado, Noelia Vera.Sin embargo, tanto Vera como el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, insistieron en que prefieren que el Gobierno trate de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en lugar de adelantar las elecciones, y criticaron que, a su juicio, el Ejecutivo no esté esforzándose para ello. "Deducimos de las declaraciones de Ábalos quelos Presupuestos", denunció Vera, que además también criticó "la posición de los partidos independentistas catalanes", que se niegan a apoyar las cuentas a causa de la situación de los dirigentes catalanes presos."Nosotros vamos a seguir peleando para demostrar que dan los números y que pueden salir adelante los Presupuestos, pero somos conscientes de que las posiciones de los independentistas y del PSOE, que no parece tener muchas ganas de sacarlos adelante, abren escenarios que pueden implicaro unas anticipadas", reflexionó Echenique, que sostuvo que si finalmente se adelantan los comicios el partido morado saldrá "a ganar", a "romper en pedazos el discurso del odio" y a "hacer a Pablo Iglesias presidente del Gobierno".Ninguno de los dos dirigentes, sin embargo, quiso pronunciarse sobre cuál sería su reacción si el Ejecutivo incumpliera la obligación constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos al Congreso aun sin tener los apyos para sacarlo adelante, una posibilidad que ya ha insinuado el propio Sánchez. "Vamos con un retraso brutal, pero lo que nos preocupa no son los tiempos, sino la pasividad que estamos viendo por parte del Gobierno", se limitó a señalar Vera, que aseguró quesiempre y cuando salgan ya" las cuentas. "Sería lo normal que el Gobierno llevara al Congreso el proyecto, pero lo que nos preocupa es que vaya con los apoyos atados", apuntó.