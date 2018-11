Unos 5.000 taxistas se manifiestan en Madrid para exigir al Gobierno que se aplique la regulación de las VTC

Publicada el 26/11/2018 a las 17:07 Actualizada el 26/11/2018 a las 18:26

"Toque de atención" a las administraciones

Unos de 5.000 taxistas, según datos de las asociaciones convocantes Élite Taxi y Plataforma Caracol, se han manifestado en la mañana de este lunes por el centro de Madrid para exigir a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital la "inmediata y efectiva"del sector del vehículo de alquiler con conductor (VTC) tal como les permite el Real Decreto Ley aprobado recientemente por el Gobierno. Informa Europa Press.La marcha ha arrancado en la Puerta del Sol, donde está situada la sede del, y ha culminado en la plaza Cibeles, ante el. La manifestación, precedida de una veintena de taxis, estaba encabezada por una pancarta en la que se podría leer "El taxi exige regulación de la VTC", y su transcurso ha supuesto elde esta zona del centro de la capital.Efectivos de Policía Nacional y Municipal han supervisado el recorrido de esta marcha que, no obstante, se desarrolló cony sin que se registraran incidentes. Durante la marcha, el habitual sonido de claxon de los taxis y de petardos se ha acompañado con el de una batucada. Además, los manifestantes han coreado consignas como "¡Regulación!", "¡Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra!", "¡Reivindicación de lo público!", "¡Vergüenza Comunidad!", "¡Carmena escucha, el taxi está en lucha!" y "¡Carmena, una de cal y otra de arena!".Con esta movilización, los taxistas buscan reclamar a la Comunidad y al Ayuntamiento que tomen las competencias que les otorga el Decreto aprobado por el Gobierno y articulen medidas para regular a los VTC, las empresas que dan servicio a las plataformas como Uber y Cafiby , al igual que está regulado el taxi, con medidas sobre. En la actualidad, Madrid es la ciudad donde, dado que al cierre del pasado mes octubre, lo que supone un ratio un vehículo de este tipo por cada dos o tres taxis madrileños. Esta proporción contrasta con la de un VTC por cada treinta taxis que establece la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT).La asociación, pese a respaldar en un principio esta movilización, se desmarcó de ella el pasado viernes tras la reunión que la concejal del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, mantuvo con las. Tras el encuentro, las otras dos asociaciones decidieron mantener la convocatoria, al considerar que, un mes después de aprobarse el decreto,Así, el portavoz de la, Ignacio Castillo, conocido en el sector como 'Peseto loco', ha asegurado que está manifestación, la primera tras la aprobación del Real Decreto del Gobierno, supone un "toque de atención" a las administraciones para que asuman susy apliquen una regulación específica sobre plataformas como Uber y Cabify.No obstante, ha señalado que en dicha reunión con el Ayuntamiento,y abordar este asunto con ayuntamientos de otras ciudades como Valencia y Zaragoza. Según detalló, entre los planes del Consistorio figuraentre taxi y VTC, para que los conductores de este sector tenga una jornada máxima de 16 horas y la obligación de librar durante dos días.De su lado, el portavoz de, Guillermo Marquina, consideró un "éxito" la manifestación. Asimismo, advirtió dede manifestaciones y paros en el caso de que no se registren avances por parte de las administraciones a la hora de aplicar medidas de regulación de la VTC. Al final de la movilización, una representación de los taxistas han registrado unsobre sus exigencias en el Ayuntamiento de Madrid.