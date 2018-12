La Generalitat ve una "provocación" en que la reunión del Consejo de Ministros sea el 21D en Barcelona

Publicada el 04/12/2018 a las 18:03 Actualizada el 04/12/2018 a las 18:42

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha afirmado este martes que el Ejecutivo catalán ve "un punto de provocación" en que el Gobierno central haya elegido el 21 de diciembre como fecha para reunir el Consejo de Ministros en Barcelona. Informa Europa Press.En rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha recordado que ese día se cumplirá un año de las elecciones catalanas de 2017, tras las cuales ha habidoindependentistas queporque están "investigados o amenazados por el Estado". Artadi ha considerado quede aquellas elecciones por la "intervención" del juez del Tribunal Pablo Llarena, que dictó la suspensión como diputados de los líderes soberanistas encausados queen esos comicios.El Govern también considera que existe este punto de provocación porque el presidente del"sin haber dado ningún paso firme" en las promesas de diálogo que formuló a la Generalitat. Artadi ha añadido quela comparte la sociedad catalana, ya que "en las elecciones ganó el independentismo y las fuerzas independentistas", y ha criticado que no se ha permitido aplicar los resultados.Preguntada por eventuales movilizaciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) ese 21 de diciembre, Artadi ha defendido que la "gente tiene derecho a manifestarse", y ha asegurado que la Generalitat garantizará ely también la seguridad de todo el mundo. "No hay ningún país en la Europa Occidental que no deje a la gente manifestarse. Nosotros pedimos que las manifestaciones se hagan de un forma, pero un gobierno no puede frenarlas", ha argumentado la también consellera de Presidencia.Artadi ha concluido que el Govern defiende que "la gente tiene derecho a protestar hoy, siempre y dentro de un mes", y que lo que la Generalitat debe hacer es velar por este derecho y también para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.Sobre la propuesta del Gobierno central de que ese mismo 21 de diciembre haya una reunión entre Sánchez y Torra, Artadi ha dicho que no han tenido ninguna propuesta oficial ni informal, pero que el presidente del Ejecutivo "tendrá siempre las puertas abiertas de la Generalitat sea el 21 de diciembre o el 8 de enero". También ha pedido que la reunión sea de "trabajo y no protocolaria", ya que ha considerado que los catalanes merecen las al Estado , y no un encuentro que se convierta solo en una mera foto de los dos presidentes.