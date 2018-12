Directo | Felipe de Borbón reivindica la vigencia de la Constitución y evita cualquier referencia a su reforma

infoLibre

Publicada el 06/12/2018 a las 11:26 Actualizada el 06/12/2018 a las 14:04

info Libre

El Congreso reúne este jueves a los reyes y a los eméritos, además de a los, a los llamados padres de la Constitución y a los representantes del Gobierno, el Poder Judicial y otras instituciones, con motivo del acto central por el cuadragésimo aniversario de la Constitución de 1978, informa Europa Press.Una ceremonia a la que acudirán, además, los; Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos). En esta ocasión también acudirá el coordinador general de IU, Alberto Garzón, después de siete años de ausencia en protesta por la reforma del artículo 135 de la Carta Magna.Ahora bien, los diputados de Unidos Podemos aprovecharán la presencia de los monarcas en este acto para lucir, a modo reivindicativo, un símbolo republicano con el que pretendenpara, entre otras cosas, cambiar el modelo de la Jefatura de Estado, y que esta no sea elegida "por fecundación" sino "de forma democrática". Como en las últimas ediciones, ésta también contará con las ausencias habituales: las de los representantes de Esquerra Republicana (ERC), PNV, PDeCAT y Bildu, a los que este año se suma En Comú Podem.te cuenta el minuto a minuto de la jornada.El secretario general de Podemos,, ha criticado eldurante los actos en el Congreso por el 40 aniversario de la Carta Magna, porque no ha tenido en cuenta "el protagonismo de la gente" en la llegada de la democracia a España ni ha hecho referencia "a la corrupción ni a los privilegios" de los que goza, a su juicio, la monarquía. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación tras los actos institucionales por el 40 aniversario de la Constitución, de los que también ha rechazado la ovación "sobreactuada" que le han dedicado todos los diputados, menos los de Unidos Podemos, al Rey emérito a su entrada en el Hemiciclo.. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el 40 aniversario de la Carta Magna y ha afirmado que"Hoy, reformarla es reforzarla", apuntaba el presidente del Gobierno en su perfil de Twitter, donde también ha hecho hincapié en la necesidad de apostar por un cambio de época "recuperando el espíritu de concordia". El presidente ha recordado que tal día como hoy en 1978 el pueblo español votaba sí a la Constitución española y ha afirmado que "celebra ese sí a un proyecto colectivo de libertad, progreso y democracia".13:19h. El rey Felipe VI ha reivindicado este jueves, en el 40 aniversario de la Constitución de 1978, laparticularmente el deseo de reconciliación, la voluntad de entendimiento y la vocación de integración. "El espíritu de reconciliación, porque la Constitución es un mandato permanente de concordia entre los españoles; la voluntad de entendimiento, a través de la palabra, la razón y el derecho; la vocación de integración, respetando nuestras diferencias y nuestra diversidad, y el ánimo, solidario y generoso, que edifica y cohesiona la fibra moral de nuestra sociedad", ha proclamado en un discurso en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. El jefe de Estado ha subrayado que, gracias a la Constitución española "España vive hoy en democracia y en libertad". Bajo la vigencia de la Constitución, ha dicho, España ha vivido "el cambio político, territorial, internacional, económico y social más profundo y más radical de su historia" y es hoy una democracia "plenamente consolidada". Así, ha sostenido que "resolver los desencuentros mediante el diálogo, respetar las leyes y los derechos de los demás, ejercer esos derechos y acudir a los tribunales para defenderlos y cumplir sus decisiones son principios definitivamente arraigados en los comportamientos de los ciudadanos".La presidenta del Congreso,ha asegurado este jueves que la Constitución de 1978 "nunca ha sido un candado" y reconoce que,pero ha subrayado que, para cualquier decisión que se adopte al respeto, es preciso aquel "espíritu de acuerdo, concordia, diálogo y colaboración" de la Transición. "Hoy es el momento de que todos los españoles renovemos ese gran Pacto Constitucional, es lo que el pueblo español demanda a sus representantes —ha afirmado—. Porque la Constitución ha sido, es y será la mejor guía para encauzar los retos que, como nación, nos depara el futuro".El portavoz del PNV en el Senado,ha afirmado que la formación jeltzale seguirá "pie contra pared" ante los "aires persistentes de recentralización" y ha defendido que una reforma de la Constitución debería incluiry cree que ello "reforzaría" al Estado. Además, ha mostrado su preocupación por que la negociación y acuerdo entre la derecha y Vox afecte a las reclamaciones de más autogobierno.Los reyescon su hijas Leonor y Sofía, y los reyes Juan Carlos y Sofía fueron recibidos en el Congreso por todos los poderes del Estado, para participar en el homenaje a la Constitución por su 40 aniversario. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los presidentes del Congreso y del Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero; y los del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, Carlos Lesmes y Juan José González Rivas, aguardaban en la carrera de San Jerónimo mientras un centenar de personas, en su mayoría afectados por el caso 'Afinsa', les dirigían abucheos y pitos carteles y camisetas de 'PSOE nos robó, PP nos engañó'.. El secretario general de Podemos y presidente del grupo parlamentario de Unidos Podemos,al inicio del acto central del aniversario de la Constitución en el Congreso. Tras su llegada al Palacio de la carrera de San Jerónimo, la Familia Real se ha colocado en el Salón de Pasos Perdidos para el tradicional saludo protocolario. Junto a los reyes Felipe y Letizia estaban sus hijas Leonor y Sofía, y los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los máximos representantes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero. Por ese besamanos han desfilados los expresidentes del Gobierno, los miembros del actual Ejecutivo y los líderes de las formaciones parlamentarias, pero Pablo Iglesias ha evitado este trámite y ya estaba en su escaño del hemiciclo esperando el inicio del acto.El presidente de la Generalitat,ha señalado este jueves que la Constitución Española se ha convertido en "una jaula para los catalanes, literalmente en una prisión". En declaraciones a los medios tras reunirse en Ljubljana (Eslovenia) con el expresidente de este país, Milan Kucan, Torra ha asegurado quey mucho que denunciar". Además, el presidente del Ejecutivo catalán ha pedido a la comunidad internacional que "no se quede silenciada" ante la huelga de hambre que hace seis días iniciaron presos soberanistas, y ha defendido que su lucha no solo afecta a los catalanes sino a todos los demócratas del mundo.El presidente del PP,ha afirmado que la Constitución está "viva" y es la "mejor vacuna contra el radicalismo, el populismo y el nacionalismo". Aunque ha dicho estar de acuerdo con algunas de las reformas puntuales que proponía el Consejo de Estado en un informe de 2006 el Consejo de Estado, ha subrayado que a"Abrir ahora mismo un proceso de reforma agravada de la Constitución, acabaríamos teniendo en la mesa la república, la nación catalana y la ruptura del propio sistema político y de nuestra monarquía parlamentaria y constitucional, que pensamos que ha sido la garante de estos 40 años de concordia y éxitos compartidos", ha proclamado.El secretario general de Podemos, Pha defendido este 6 de diciembre, Día de la Constitucióny de cambiar la forma de Estado de la Monarquía por la República, como solución a los desafíos que afronta España. "Nuestro país afronta muchos desafíos como la lucha contra la desigualdad, el paro, la precariedad, la corrupción, el medioambiental, el territorial o la crisis europea. Para afrontar esos desafíos hay que apostar por la justicia social, la fraternidad y la libertad, y eso en 2018 significa decir República", ha defendido. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a los actos instituciones del Congreso para celebrar el 40º aniversario de la Constitución, en los que Iglesias y el resto de diputados de Unidos Podemos lucirán un símbolo reivindicando republicano.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, asegura que para que fuese posible una reforma de la Constitucuión,y sumarse a PP y Cs. En estos momentos, concluyó, "no hay un consenso como el del 78". Rivera ha apostado por dejar el "guerracivilismo" entre la izquierda, la derecha y el centro y promover la unión en torno a los "valores constitucionales", recordando que los políticos que elaboraron la Carta Magna en 1978 "se dieron la mano a pesar de ser muy distintos". Así, ha apuntado que él desde el centro no ve "enemigos" ni en la izquierda ni en la derecha, sino sólo "compatriotas". Rivera ha instado a todos los políticos a "mirar al futuro" y no "pelearse por el pasado", y ha defendido que los españoles no son "buenos o malos" en función de dónde se ubican en el espectro ideológico. "Yo no veo enemigos en los que son de izquierdas o de derechas siendo yo de centro, veo compatriotas que pueden pensar distinto pero tenemos que darnos la mano en los asuntos importantes para España", ha subrayado.El expresidente del Gobierno Jha destacado que los 40 años de Constitución han ofrecido una sociedad "más plural" y la convivencia con "normalidad" de varias generaciones. Ahora, a su entender, los ciudadanos plantean "nuevas exigencias, pero para responder a ellas se necesita más Constitución, no menos". Así se ha pronunciado en un apunte en su página de Facebook, que ha recogido Europa Press, coincidiendo con el 40 cumpleaños de la Carta Magna. El expresidente acudirá al acto solemne de homenaje con motivo del 40 cumpleaños de la Ley fundamental que se celebra en el Congreso.. JxCat y ERC critican una Constitución "que recorta derechos" y se solidarizan con los presos. El diputado del, Antoni Morral, y la diputada de, Irene Fornals, han denunciado este jueves día de la Constitución, que la Carta Magna "recorta derechos y libertades", al inicio de una huelga de hambre de 24 horas que algunos diputados realizan en el convento de los Caputxins de Sarrià de Barcelona para solidarizarse con los dirigentes políticos encarcelados. "Es una constitución que no nos representa. Una constitución que el Estado español está utilizando de excusa y hemos pensado que hoy es un buen día para poner en evidencia toda esta vulneración de nuestros derechos y la represión", ha explicado Fornals en declaraciones a los periodistas junto a Morral.Rajoy dice que la España que nació del 78 es "la mejor" de la historia y pide mirar hacia adelante. El expresidente del Gobiernoha asegurado este jueves que la España que nació en 1978 es "la mejor" de su historia y ha pedido mirar hacia adelante, apostando por la convivencia, la tolerancia y la concordia. "La España que nace en el 78 es la mejor de nuestra Historia. Miremos hacia delante y sigamos apostando por la convivencia, tolerancia y concordia: valores que han hecho de nuestra Constitución no un logro del pasado sino una esperanza para el futuro", ha afirmado textualmente Rajoy en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.