Cayo Lara, Llamazares y críticos de IU recriminan en un manifiesto a Iglesias y Garzón por no saber frenar a la derecha

Publicada el 14/12/2018 a las 17:59 Actualizada el 14/12/2018 a las 18:59

Sobre el acuerdo "cupular"

Sobre la falta de "voluntad firme" de colaborar con medidas progresistas

Primera conferencia del nuevo partido: Actúa

Los excoordinadores federales de IU Gaspar Llamazares y Cayo Lara y dirigentes y cargos públicos de la, críticos con la dirección de Alberto Garzón, han lanzado un manifiesto en el que denuncian que ni su organización ni Podemos han sabido hacer frente al, por sus "estériles tacticismos cortoplacistas", sus "promesas demagógicas" o sus "miserias oportunistas". Informa Europa Press.En este escrito, abierto a nuevos firmantes, lleva por título Por una izquierda con futuro: hacer que lo necesario sea posible . Constatan que se ha abierto un "ciclo conservador tradicional", caracterizado por el avance de la extrema derecha, y defienden que "es urgente que la izquierda y las fuerzas progresistas inviertan esta deriva abandonando". "Laen que el tiempo acabará por darnos la razón, los discursos autocomplacientes, las promesas simplistas y demagógicas y las miserias oportunistas son lastres que es imprescindible eliminar", avisan.Además de Lara Llamazares , firman el manifiesto miembros de la dirección de IU, críticos con Garzón, como José Antonio García Rubio o la eurodiputada Paloma López, de la corriente '+ izquierda'; Tasio Oliver, del partido Izquierda Abierta, que lideran Llamazares y Montserrat Muñoz; el diputado valenciano Ricardo Sixto, impulsor del sector crítico Coordinadora de militantes Independientes de IU; el ex líder de IU en Andalucía Diego Valderas; o el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.Aunque no hay mención expresa ni a Garzón ni a Pablo Iglesias, el escrito reprocha elque alcanzaron los dos dirigentes paraen las generales de junio de 2016, en las que los resultados demostraron, a su juicio, que este tipo de pactos "no siempre suman, sino que,, restan y dividen". "La deseable aspiración a la unidad de acción de la izquierda política y social española debe ser real y basarse en el respeto a la pluralidad y no en pretensiones de hegemonía excluyente, en el reproche mutuo, en estatutos de limpieza de sangre o en estériles tacticismos cortoplacistas", reclaman.En esta línea, la crítica a las direcciones de IU y Podemos por "arrojar al sumidero de la historia" la "ligera mayoría" que consiguió la izquierda en las elecciones generales de 2015, y por haber forzado unas nuevas elecciones en las que la derecha "recuperó su hegemonía ". Así, apunta que mientras en Portugal se constituyó en 2015 un, " la izquierda española apenas prestó atención a este hecho porque estaba demasiado ocupada en conseguir (o evitar, según el caso) el famoso 'sorpasso' y porque algunos estaban demasiado distraídos con la supuesta, próxima e inevitable ruptura del 'régimen del 78' y con remediar el "fiasco" de la transición".Aunque destacan que la moción de censura y "la mera existencia de unaha tenido un efecto positivo en la opinión pública", lamentan que lasno estén manifestando, a su juicio, su "voluntad firme de engancharse a este tren para propiciar un cambio real en el país". "Sin embargo, la realidad es que, seis meses después de la investidura de Sánchez, una parte de los apoyos parlamentarios ha roto con el Gobierno y su socio mayoritario ya", afirman, en referencia a Podemos, quien pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convocase elecciones si no era capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.A este respecto, los firmantes se muestran partidarios de que el Gobierno siga adelante aprobandosi no es posible sacar adelante las cuentas públicas, para no ir a elecciones con un Ejecutivo "asociado a conceptos como 'inviabilidad', 'inutilidad' o 'fracaso'. "Que cualquier fuerza progresista pueda oponerse a ello o, sencillamente, entorpecer este propósito constituiría", advierten, al tiempo que piden "huir del círculo vicioso de crispación, volatilidad, confusión yque caracteriza la política española", porque esoEn este sentido, defienden que "el futuro de la izquierda pasa más por explicar, por convencer al no convencido y por defender con firmeza nuestros valores y nuestros objetivos estratégicos". "Pasa, en fin, por reconocernos a nosotros mismos en nuestra, ejerciendopero sin poner jamás los intereses partidistas por encima de las posibilidades de colaboración", reivindican.Este manifiesto llega poco antes de que el partido, impulsado por la Izquierda Abierta de Llamazares, el exjuez Baltasar Garzón, la periodista Teresa Aranguren, o la abogada Cristina Almeida, celebrepara erigirse oficialmente como formación política. En este encuentro, que interpretan como "un antes y un después en la organización", establecerán entre otras cosas las pautas a seguir para afrontar el, y avanzan que harán "algunos anuncios importantes al respecto".