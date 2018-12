El PSOE denuncia "insultos machistas" de diputados del PP a Carmen Calvo en el Congreso: 'Tú sí que estás madura'

Publicada el 19/12/2018 a las 13:23 Actualizada el 19/12/2018 a las 14:02

'Tú sí que estás madura'

La vicepresidenta del gobierno, @carmencalvo_ , en la sesión de control al gobierno dice que la sociedad española es madura democráticamente. Se oye a un diputado del @PPopular, entre risas: tú si que estás madura. No digo más...@gpscongreso @PSOE — Pilar Cancela (@PiliCancela) 19 de diciembre de 2018

Elha denunciado "insultos machistas" a la vicepresidentapor parte dela sesión de control celebrada este miércoles en el Pleno del Congreso y ha exigido a la dirección deque tome medidas.Por medio de un comunicado, la dirección del Grupo Socialista ha asegurado que Calvo ha sido objeto de "insultos" desde "la bancada del Partido Popular" y asegura que, ya que "se suman a otros que se han escuchado en sesiones precedentes contra otras políticas socialistas como la portavoz,".La diputada socialistaha detallado en la red social Twitter que, cuando Carmen Calvo hablaba en el Congreso de que la sociedad española es madura democráticamente, se ha oído a un diputado del PP, "entre risas:".En la denuncia ha incidido la diputada balear, también de la dirección del Grupo Socialista, asegurando que los parlamentarios del PPy lanzan "decenas de comentarios machistas y denigrantes hacia las mujeres". Y, portavoz socialista en la Comisión de Interior, habla en la misma red social de que "los diputados y diputadas del PP han lanzado insultos machistas a Carmen Calvo" y que "no es la primera vez, y parece que tampoco la última".Reincidencia"Las, que se han dado ya con reincidencia en las filas conservadoras, no hacen sino fortalecer nuestro convencimiento de que la política debe conducirse por la senda de la moderación, el respeto y la lucha por la igualdad y contra cualquier tipo de discriminación", sostiene el Grupo Socialista.A su juicio, es "indigno" que el PP "acoja y cobije en su seno", que considera "deleznables", y por ello instan a la dirección del PP y a Pablo Casado que "a quienes así se comportan". "De lo contrario, serán cómplices de esas actitudes e indicarán que el PP no ha aprendido nada sobre la luchas de las mujeres, y así lo demuestran cada vez que tienen la más mínima oportunidad", se quejan.