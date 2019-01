El PP sobre su oferta a Vox: "Nadie nos va a dar lecciones sobre violencia de género"

Publicada el 04/01/2019 a las 12:00 Actualizada el 04/01/2019 a las 12:34

Apoyo a 'todas las víctimas de la violencia'

García Egea hablará con Vox

El Partido Popular considera que todos los hombres que han sufrido la violencia familiar. A su entender, cada caso merece "una atención especial y particular", según fuentes de la dirección nacional del PP.Génova ha reaccionado así tras la exigencia de Vox para apoyar un cambio de Gobierno en Andalucía. Este jueves el partido de Santiago Abascal condicionó su apoyo a PP y Ciudadanos a que eliminen las medidas contra la violencia de género y exigió a ambas formaciones una mesa de negociación para sentarse a negociar medidas. En su acuerdo programático, PP y Cs se comprometen a implementar con dotación presupuestaria suficiente todas las medidas incluidas en la Ley de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. El secretario general del partido naranja,, se ha ceñido a las medidas pactadas con el PP y ha dicho que no habrá mesa de negociación con Vox El PP subraya que el compromiso del PP por apoyar a "todas las víctimas de la violencia, sea cuál sea su sexo y atendiendo a las particularidades de cada caso,". De hecho, recalca que eso es lo que ha dicho "siempre", según fuentes de la formación. Por eso, y en línea con las palabras que este jueves pronuncióen Ceuta, Génova asegura que, que impulsó el pacto sobre Violencia de Género y lo dotó con mil millones de euros.En este contexto, señala que "ni a una sola coma del pacto contra la violencia de Género, el PP quiere ampliar las garantías y protección a las víctimas de todo tipo de violencia en el ámbito familiar", añaden las mismas fuentes. El PP entiende que "los hombres que han sufrido la violencia familiar, niños, abuelos o parejas del mismo sexo merecen también la protección del Estado". Eso sí, precisa que cada caso merece una "atención especial y particular".En este punto, fuentes del PP han confirmado que el secretario general del partido,, hablará con Vox para analizar la necesidad de que hayadespués de casi 40 años de socialismo y de quesea presidente de la Junta. En una entrevista en Onda Cero , recogida por Europa Press, García Egea ha advertido que Vox "tendrá difícil" explicar a su electorado porque decide votar no a la investidura de Moreno y dar "una prórroga" a la socialista. "Sabiendo que la presidenta del Parlamento ha convocado la ronda de contactos los días 10, 11 y 12, y que de esa ronda puede salir el candidato a presidir la Junta y se puede echar a andar una legislatura histórica, empezar a plantear cuestiones que ponen en duda que eso se pueda producir, me parece difícil de sostener", ha avisado.