Adelante Andalucía votará no a un gobierno "de los ricos" que "pone en riesgo la autonomía"

Un Gobierno "muy poco flamenco"

"Diremos que 'no' una y mil veces"

"Reconciliar Andalucía con el franquismo"

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía -que integra, entre otras fuerzas, a Podemos IULV-CA -- ha anunciado este miércoles que votará que Juanma Moreno , como presidente de la Junta por "cuatro motivos" principales entre los que se incluyen que se pretende conformar un gobierno "franquicia que pone en riesgo nuestra autonomía", que se presenta como "un gobierno de los ricos" y que se dirigirá al "0,7% de los andaluces".Así lo ha aseverado la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez , en su primera intervención en el debate de investidura que desde este martes se celebra en el Pleno del Parlamento andaluz, y en la que ha acusado al futuro gobierno que conformarán PP-A y Ciudadanos (Cs), y que contará con el apoyo de Vox en la investidura, de ser un ejecutivoAdemás, ha aseverado que va a ser un gobierno, y de no traer el cambio, sino "una reacción", según Rodríguez, que ha criticado que el futuro gobierno "se ha negociado a miles de kilómetros de distancia de Andalucía" y espor los líderes nacionales de PP, Cs y Vox Santiago Abascal , respectivamente.Rodríguez ha reivindicado a Andalucía como una "realidad nacional le pese a quien le pese", ycomo, según ha criticado, la definió Moreno este martes, al tiempo que ha acusado de haber "faltado el respeto" a esta comunidad por la forma de negociar el próximo gobierno, para el que el líder del PP-A se postula "como mucho para ser", según ha opinado.La dirigente de Adelante ha defendido que, sino "espacios que acercan la democracia a la gente corriente", y ha criticado que por parte del "tripartito" que a su juicio gobernará Andalucía se quiera "recentralizar las competencias educativas" o, por parte de Vox, se propusiera cambiar el día de la festividad de la comunidad desde el 28 de febrero al 2 de enero para conmemorar la Toma de Granada por parte de los Reyes Católicos.Ante eso, Rodríguez ha defendido que ese día de 1492, en el que se había vivido un "esplendor de las ciencias, artes, letras y culturas". Además, ha criticado que el próximo gobierno diga que quiere "defender el flamenco" cuando los Reyes Católicos "inauguraron una persecución del pueblo gitano, inventor" de ese arte."Este gobierno me temo que va a ser muy poco flamenco", ha comentado Rodríguez, que en relación a la política económica que pretende poner en marcha el Gobierno de PP y Cs ha indicado que se basa en "un modelo que premia a la minoría social frente a la mayoría social", decretandoHa censurado lasen relación a los impuestos de Sucesiones y Donaciones, de Patrimonio o en los tramos autonómicos del IRPF, incidiendo en que con esas medidas pretenden "gobernar para el 0,7% de los andaluces", que son quienes se beneficiarán de esas propuestas, según ha estimado, al tiempo que ha aseverado queTras criticar también que proponen "rebajar la tasa sobre las hipotecas" a los bancos, ha aseverado que los dirigentes del próximo Gobierno pretenden ser, porque esa es "la marca del tripartito". "Rodrigo Rato les aplaudiría si no fuera porque está en la cárcel por corrupto", ha agregado.Al hilo, ha cuestionado que el PP se permita, porque eso es "lo que le dijo la olla exprés al cazo", según ha comentado Rodríguez, quien ha advertido a Moreno de que, "por más que vayan a misa, el milagro de los panes y los peces no lo van a poder hacer" desde el nuevo Gobierno andaluz, y al respecto ha augurado "recortes, copagos, conciertos y privatizaciones que multiplicarán los costes".Ha acusado al próximo Gobierno de ser el dey "el de los terratenientes y quienes no creen en el futuro de la agricultura, de los hombres de negro, las multinacionales y los fondos buitre", mientras "se pliegan servilmente ante Bruselas", que es donde "hay que sacar las banderas de España y Andalucía", según ha apostillado. Además, ha abogado por defender a sectores como el del taxi, el comercio "tradicional", así como "la tierra y el agua frente a los especuladores".Igualmente, ha dicho que en materia de educación el próximo Gobierno pretende aumentar fondos para la concertada, "consagrar centros que segregan", y medidas que se enmarcan en el. Frente a ello, ha defendido que "quien quiera educaciónprivada o religiosa, se la pague".Sobre sanidad, ha indicado que desde el PP "sueñan con convertir" la andaluza en una "autopista para quien pueda pagarla" y en"A ese gobierno le vamos a decir que 'no' una y mil veces, por más dialogantes y bien puestos que se pongan ustedes, Juan (Marín) y Juanma" (Moreno), ha enfatizado la portavoz de Adelante, que ha acusado también al próximo Ejecutivo de PP y Cs de no tener "propuestas para la igualdad" y serHa aludido también a la Consejería de Familia que PP y Vox han acordado que se cree, y se ha preguntado, y ha advertido de que, aunque este martes no se citara la Ley contra la Lgtbifobia, "en este tripartito hay quienes plantean su derogación".También ha aludido varias veces durante su intervención, sin citarlo,, Santiago Abascal --que se ha desplazado al Parlamento andaluz para presenciar el debate de investidura-- como "el niño de las pistolas" e incluso como "el pistolero de Bilbao", y ha alertado de que, cuando desde PP y Cs se plantean "eliminar chiringuitos" se puede optar por suprimir "puntos de información de la mujer" o el Instituto Andaluz de la Mujer.Por otro lado, y al referirse a la memoria histórica, ha acusado a quienes sustentarán el próximo gobierno de considerar que, así como ha criticado que "quieren reconciliar Andalucía por ley con el franquismo", que, entre otras cosas, "exilió a Antonio Machado y Rafael Alberti", autores que este martes nombró Moreno en su discurso, o que "celebraba violaciones y exterminios"."Quieren reconciliarnos con el aceite de ricino", ha afeado Rodríguez, quien también ha reprochado a Moreno que no dedicara en su discurso "ni una palabra" para lass, o para los menores extranjeros no acompañados (MENA).También ha recordado que el PP-A perdióen las elecciones autonómicas de 2015 yen las del 2 de diciembre, pese a lo cual Moreno se va a convertir en presidente de la Junta por una "carambola del destino".Además, y después de que Moreno haya aludido en su réplica al "casoplón" del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Rodríguez ha afeadoa Moreno y le ha invitado a "tomar café en mi piso de 40 metros cuadrados en Cádiz".La líder de Podemos Andalucía ha concluido su intervención dirigiéndose a la presidenta saliente de la Junta, la socialista Susana Díaz, a quien ha preguntadocuestiones como una inversión mínima en educación o sanidad, y a la que ha afeado que, como la paloma de Alberti, "se equivocó" en su política de alianzas --pactando con Cs--, y al final se ha permitido que entre "un viento del norte que nos está helando el corazón", según ha concluido.