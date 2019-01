Publicada el 18/01/2019 a las 14:12 Actualizada el 18/01/2019 a las 20:10

La victoria de Juanma Moreno

El expresidente del Gobierno,hizo este viernes en Madrid su primera intervención en un acto del PP como exlíder del partido. Fue en la convención nacional, una cita convocada por su sucesor, Pablo Casado, para rearmar ideológicamente a la formación. Incorporado ya a su puesto de registrador en el Registro Mercantil de la Propiedad del madrileño Paseo de la Castellana Rajoy fue fiel a su estilo. Huyó del tono de enfado que le dedicaba su antencesor, José María Aznar, en citas como esta y se centró en describir cómo ve él España en ely al PP en el 30 aniversario de su refundación.Pocos consejos a Casado pudieron traducirse de su diálogo con la presidenta del Congreso de los Diputados, su amiga Ana Pastor. No quiso, no obstante, perder la oportunidad, de recomendar a su auditorio que"No es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios". No lo son, dijo, en política ni "en ninguna faceta de la vida".Rajoy pronunciaba estas palabras en un momento en el que sectores del PP están divididos sobre cómo debe hacerse oposición al partido de ultraderecha Vox. También, tras ver cómo en el partido que lideró están tomando posiciones perfiles más conservadores.En lo que a parte del auditorio le pareció una llamada a no aislar a dirigentes de su etapa, Rajoy consideró que el PPy debe seguir contando con ellos.También llamó a su partido a "no asustarse de nada" y aRajoy comentó, preguntado por Pastor, que hoy está "estupendamente". Han pasado más de seis meses desde que fue desalojado de la Moncloa tras la moción de censura planteada por el PSOE de Pedro Sánchez."¿Que cómo estoy? La verdad es que hoy estupendamente.Pese a que reconoció haber tenido momentos en su carrera política en los que lo ha pasado "francamente mal", mantuvo que tiene "la suerte de que todas las cosas malas" que le pasan en la vida las olvida.Pastor le puso a Rajoy en bandeja hacer una reivindicación de su legado preguntándole sobre qué creía que había aportado el PP. "Creo que ha el PP ha hecho cosas importantes a lo largo de su historia y sería bueno que lo siga haciendo en el futuro", respondió.En el PP, dijo Rajoy, "se ha trabajado muchísimo", añadió.Como hacía en casi todos sus discursos de partido en su etapa de presidente, presumió de que el PP es un partido con representación en toda España. Y consideró que es importante que siga siendo así.Como Casado, Rajoy llegaba al pabellón número 1 de Ifema, el recinto ferial de Madrid, procedente de Sevilla, donde había asistido a la toma de posesión decomo presidente de la Junta de Andalucía. No estaba en un sitio visible en el tiro de las cámaras pero Soraya Sáenz de Santamaría, la exvicepresidenta del Gobierno y la mujer que perdió frente a Casado en el congreso extraordinario de sucesión, acudió a la jornada inaugural de la convención para escuchar a su exjefe.De apoyar al que fue uno de sus principales apoyos en el proceso de primarias.El sábado será el día de José María Aznar, que vuelve a un acto del PP tras años de enfrentamiento con Rajoy y los suyos. A la direcció nacional del partido le ha sido imposible lograr la foto de la unidad, la de Casado, Rajoy y Aznar.