Felipe González carga contra Errejón y asegura que si no se respetan las formas se acaba "liquidando la democracia"

Publicada el 29/01/2019 a las 17:32 Actualizada el 29/01/2019 a las 17:33

El expresidente del Gobierno Felipe González ha cargado este martes contra el candidato de Más Madrid para la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, al señalar que cuando se atienden a razones estratégicas y "no se respetan las formas", se acaba "". Informa Europa Press.Antes de participar en la presentación de la Temporada Cultural francesa 2019 en la residencia del embajador francés, González ha asegurado que la crisis que vive Podemos en la Comunidad de Madrid tras la decisión de Errejón de no concurrir bajo la marca del partido morado a las autonómicas de mayo,"No creo que beneficie a nadie, la democracia es un problema de forma y fondo, hay gente que a veces tiene razón estratégica y no respeta las formas, y eso liquida la democracia", ha señalado González, criticando así la decisión del cofundador de Podemos de alinearse con Carmena en la plataforma Más Madriddel partido.