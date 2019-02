Torra y Arrimadas se enzarzan: el president la acusa de pactar con los "supremacistas" de Vox y la líder de Cs de representar a los CDR

Publicada el 06/02/2019 a las 12:59 Actualizada el 06/02/2019 a las 13:00

21 puntos: recopilatorio del odio

Torra: "Deje de hacer espectáculo, haga política"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , y la líder de Cs Inés Arrimadas , se han enzarzado este miércoles en unaque ha encendido los ánimos de los diputados del Parlament a raíz del documento de 21 puntos que el primero entregó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez En la sesión de control en el Parlament al presidente de la Generalitat, Arrimadas ha preguntado cuál de losse ocupa y resuelve problemas sociales de Cataluña, a lo que Torra le ha respondido que todos: "Para tener un estado del bienestar debes tener un Estado, esta es mi guía. Los 21 puntos abordan problemas sociales"."Es decir, le importan un pimiento los. No me extraña que ocultara este documento hasta el último momento porque es una vergüenza para usted y para Sánchez", ha replicado la líder de Cs, que ha manifestado su indignación porque, a su juicio, el contenido del informe humilla a más de la mitad de catalanes.Es más, ha opinado que los 21 puntos son unhacia los catalanes no independentistas, y que cada día que pasa en su presidencia es un día perdido porque hay expedientes de regulación, se van plataformas de movilidad, aumenta la inseguridad y "hay ataques fascistas, también de los CDR, que parten la cara a un concejal de Cs" de Blanes (Girona), en referencia a Sergio Atalaya, herido a finales de enero en un acto del partido en Torroella de Montgrí (Girona)."Ya que Sánchez habla solo con usted y cree que, aprovecho para decirle que deje de humillarnos, que este señor representa al separatismo y a los CDR", ha subrayado Arrimadas, palabras que no han gustado a la bancada de JxCat y que han provocado que haya tenido que intervenir, en más de una ocasión, el presidente del Parlament, Roger Torrent Para Torra, Arrimadas no hace de líder de la oposición y le ha pedido respeto: "Lo vergonzoso e indignante es que usted, que es la líder de la oposición, no ejerza como tal. ¡Deje de hacer espectáculo,!".Le ha reprochado que no haya venido aque se han convocado en el Palau de la Generalitat, como la de este martes, por lo que la ha acusado de "dejar sin voz a más de un millón de catalanes"."Cuando es necesario trabajar por el diálogo nunca están, porque quieren la bronca. ¿Creen que es fácil ir a la mesa de diálogo con?", ha preguntado Torra, que ha pedido a Cs que afronte su responsabilidad como partido que ganó las elecciones.También ha reprochado a Arrimadas que le llame racista, xenófobo y supremacista mientras Cs ha pactado con un, ha asegurado al final de su intervención, tras la cual todos los diputados de JxCat se han levantado para aplaudir las palabras del presidente de la Generalitat.