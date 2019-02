Publicada el 22/02/2019 a las 11:33 Actualizada el 22/02/2019 a las 11:34

La darrera diputada del seu partit que em va venir a veure a la Casa de la República va acabar expulsada de Cs justament per haver-se reunit amb mi... https://t.co/iIxPzalgjL — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de febrero de 2019

La líder de Cs en Cataluña,, no se reunirá finalmente con el expresident de la Generalitatdurante su viaje a la ciudad belga de Waterloo, previsto para este fin de semana.Así lo han asegurado este viernes fuentes de la formación después de que el jueves por la tarde Arrimadas anunciara quey que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la justicia".Puigdemont le ha respondido que la última representante de Cs que lo visitópor haberse reunido con él, en referencia a la eurodiputada. "La última diputada de su partido que me vino a ver a la Casa de la República acabó siendo expulsada de Cs justamente por haberse reunido conmigo", ha esgrimido en un mensaje de Twitter.