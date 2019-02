La Mesa del Parlamento andaluz dirá si se admite o se corrige la petición de Vox para no vulnerar la protección de datos

Publicada el 23/02/2019 a las 13:23 Actualizada el 23/02/2019 a las 13:45

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet , ha dicho que la Mesa del Parlamentopara conocer los nombres de las personas de las Unidades de Violencia de Género de la administración andaluza se admite o se corrige para que "no vulnere la protección de datos", según informa Europa Press.Así lo ha manifestado en Bosquet en el inicio decon motivo del 28-F, en cuyo marco ha explicado que la petición irá a la Mesa el próximo miércoles, fecha en la que se decidirá "lo que se hace con dicho escrito"."Es cierto que la Mesa tiene que pronunciarse si se admite o si se corrige" ha dicho añadiendo que "el artículo 7 de la Cámara establece que los diputados pueden recabar datos, información y documentación de administraciones públicas pero teniendo siempre presente que no se puede conculcar la garantía dede carácter personal".Por ello, ha señalado que la petición tienen que ser vista por los miembros de la mesa y "corregir en términos correctos que no vulnere esa protección de datos ni el reglamento de la cámara". Al hilo, Bosquet ha recordado que en la Mesa pasada "hubo una pregunta de Vox sobre nombres y apellidos concretos en lugar de los cargos, se le comunicó que no procedía y en ese momento se corrigió la iniciativa". Por ello, la presidenta del Parlamento ha reiterado que hará "lo que decida la Mesa segúnde la Cámara".