Puigdemont dice que no participará en el "show mediático" de Arrimadas en Waterloo

Publicada el 23/02/2019 a las 17:19 Actualizada el 23/02/2019 a las 17:20

Puigdemont tras la reunión este sábado del "Consell per la República" en la autoproclamada "Casa de la República" de Waterloo (Bélgica).

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este sábado que está dispuesto a reunirse con la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en su visita a Waterloo (Bélgica) pero que. En declaraciones a los periodistas después de una reunión del Consell de Govern del Consell de la República recogidas por Europa Press, Puigdemont ha dicho que ve raro que, después de recorrer más de 1.300 kilómetros, Arrimadas "no cubra los últimos metros para entrar en"."Ella viene hacia aquí., con todo respeto y, además, con mucho interés", ha declarado. Pero ha puntualizado: "Si lo que quiere es otra cosa, evidentemente yo no voy a participar. Si lo que quiere es un show mediático como intentó hacer en mi pueblo natal -Amer (Girona)- , como está intentando hacer en otros sitios en Cataluña, esto es otra cosa".Arrimadas anunció el jueves que este fin de semana viajaría a la ciudad belga en la que reside Puigdemont para, simplemente un fugado de la justicia". El viernes, la ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, calificó "insensatez" la idea de la dirigente nacional de Ciudadanos : "No es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que sólo beneficia a los radicales".