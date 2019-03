El PP pide a la Junta Electoral suspender las "ruedas de prensa electoralistas" del Consejo de Ministros

Publicada el 06/03/2019 a las 09:36 Actualizada el 06/03/2019 a las 10:41

'Los viernes sociales'

No solo en campaña electoral

Hasta 3.000 euros de multa

El Partido Popular ha solicitado a la(JEC) que tome las medidas necesarias parasi incluyen medidas "electoralistas" y que se "aperciba" al Ejecutivo desobre la posibilidad de ser sancionado en caso de incumplimiento, con unasi se trata de autoridades o funcionarios.En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el diputado del Grupo Popularinterpone esta reclamación contra Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros por "considerar que(LOREG) al aprobar y difundir en toda clase de medios institucionales y redes sociales la aprobación de unos Decretos-Leyes de marcado contenido político y social, que van a influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores" ante las generales del 28 de abril.En los últimos días, el líder del PP,, ha denunciado que el Gobierno recurra a estos decretos y pretenda que sean convalidados por la Diputación Permanente —órgano que sustituye al Pleno del Congreso en periodos no ordinarios— con las Cortes Generales ya disueltas, algo que, a su entender, evidencia. "Y tienen la desfachatez de ponerle el eslogan de los viernes sociales. Esto no es Venezuela, es España en el siglo XXI", resaltó el lunes Casado, para señalar que su partido "de momento" recurrirá a la Junta Electoral, sin descartar otros pasos en el futuro como laEl PP recuerda que el pasado 25 de febrero la propia ministraanunció que el Gobierno estaba preparando una serie de "viernes sociales" y recoge las declaraciones de la titular de Hacienda asegurando literalmente: "Estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas". Según añade, esa primera batería de decretos-leyes en el Consejo de Ministros tuvo lugar el pasado 1 de marzo con la aprobación de uno relativo a la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y ocupación y el referido a vivienda, que no había sido convalidado en diciembre en su "trámite ordinario" en el Congreso.El PP recuerda cómo los periodistas preguntaron entonces sobre la posible "electoralidad" de esos decretos y el tratamiento posterior en TVE con "un claro apoyo a esas medidas". Según subraya, estos días la "gran mayoría" de medios de comunicación y partidos "han hecho expresión del carácter electoralista de este proceder por parte del Gobierno, que ademásque depara a estos instrumentos legislativos provisionales el artículo 86 de la Constitución".Una vez que el BOE publica la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, el PP recuerda que la LOREG establece que desde la convocatoria de comicios y hasta la celebración de los mismos "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos". Según explica, esta prohibicióny que constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectiva la igualdad que ha de ser observada en el sufragio.En este sentido, subraya que la propia Constitución alude alcomo principio rector referido a cualquier Administración Pública y que comporta la "prohibición de influir en la orientación del voto o de los electores, según ha tenido ya ocasión de señalar el Tribunal Supremo en varias ocasiones". Se trata, prosigue, de "mediante la realización de campañas institucionales y de inauguración de obras", y "reducir la publicidad y la propaganda electoral durante el periodo electoral". Y deja claro que no se ciñe solo a los 15 días de campaña sino a todo el periodo comprendido desde la convocatoria de elecciones.El PP considera que esta campaña de "de aprobaciones y su difusión, tiene un claro tinte electoralista yante los comicios del próximo 28 de abril". Además, censura que el Gobierno quiera convalidarlos en la Diputación Permanente, "hurtando" a los partidos que no están representados en este órgano su debate y votación. Además, el PP dice en su escrito que como recogen distintos acuerdos de la JEC en casos similares, estas aprobaciones del Consejo de Ministros, y sobre todo su publicidad y difusión, "o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos", algo que, a su juicio, viene a "remarcar la intención puramente electoralista del Gobierno en su aprobación, divulgación y publicidad, siendo, por tanto, actuaciones prohibidas por la Instrucción y la LOREG".Por todo ello, el PP solicita a la JEC que se tomen "las medidas necesarias para suspender durante el proceso electoral las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en lo que se refiere a estas medidas electoralistas que se pretenden con la aprobación de estos Decretos-Leyes y cualquier clase de publicidad y divulgación, por los medios que sean, que se quiera dar de la aprobación de los mismos,".Además, el PP pide que "se aperciba al Gobierno de la nación, sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de incumplimiento" conforme a lo establecido en el artículo 153 de la LOREG, que establece que"si se trata de autoridades o funcionarios y desi se realiza por particulares."