La Fiscalía investiga la difusión en Internet de fotos y datos de la letrada que declaró en el TS

Publicada el 07/03/2019 a las 17:50 Actualizada el 07/03/2019 a las 17:51

Declaración judicial

La Fiscalía Superior de Cataluña hapor la publicación en redes sociales por parte de "colectivos radicales" de la fotografía y datos personales de la letrada de la Administración de Justicia Montserrat del Toro, tras declarar este miércoles como testigo en el juicio por del 1-O en el Tribunal Supremo, informa Europa Press.En el decreto de apertura de diligencias de este jueves, el fiscal superior indica que estas publicaciones van acompañadas de indicaciones que pueden facilitar su localización y de textos que "sobre su persona, aparte de otros de naturaleza claramente". Apunta a que estos hechos contra la letrada del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga el 1-O, pueden ser constitutivos de unde obstrucción a la justicia, o de otros como descubrimiento y revelación de secretos, e injurias con publicidad a funcionario público.En su escrito, el fiscal superior, Francisco Bañeres, constata que Del Toro declaró como testigo en el Supremo este miércoles y que elen la retransmisión televisiva del juicio. Constata que, según informaciones periodísticas, "determinadas personas y colectivos radicales han procedido a lade la fotografía" de la letrada y de otros datos personales.El Ministerio Público considera que estos mensajes, "además decon los mínimos estándares de convivencia exigibles en una sociedad pretendidamente democrática, constituyen una execrable reacción" con relación a la actuación de la letrada en el procedimiento judicial, uno de los testigos clave en el Supremo.Por eso, comisiona a los Mossos d'Esquadra para que investiguen el caso e identifiquen a los autores materiales de los mensajes, a quienes tomarán declaración en calidad de investigados, para posteriormente remitir a la Fiscalía los atestados para que ésta ejerza las acciones correspondientes.La letrada Montserrat del Toro declaró como testigo por ser la funcionaria queque realizaron registros dentro de una macroperación para impedir el referéndum por orden del juez en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, edificio ante el que se congregaron más de 40.000 personas.En su declaración, la funcionaria explicó quede gente que había concentrada ante el edificio y que, ante la imposibilidad de que la comitiva judicial pudiera salir por la puerta tras concluir los registros, llegó a plantear salir en helicóptero. ", no hay salida", reclamó al que era entonces titular del Juzgado de Instrucción 13, el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, y relató como finalmente pudo salir por, escalando un muro, y saliendo por el teatro Coliseum. Asimismo, la letrada relató que ante el edificio, durante todo ese día, había un "tumulto" de gente que gritaba consignas como: 'No saldrán', 'no pasarán' y 'votaremos'.