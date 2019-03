Políticos del PP participarán en la marcha antiabortista del domingo, en la que se esperan "miles" de asistentes

Publicada el 22/03/2019 a las 19:42 Actualizada el 22/03/2019 a las 20:35

En varias ciudades de España están organizando autobuses para participar en la gran Marcha del Día Internacional de la Vida "Sí a la Vida" que será en Madrid. Aquí te dejamos información de... https://t.co/WNK9qh6Vlm — Provida España (@Es_Provida) 18 de marzo de 2019

A un mes de las elecciones generales

La Plataforma 'Sí a la Vida', formada por más de, espera "miles" de asistentes a la marcha antiabortista de este domingo 24 de marzo contra el aborto la "cultura de la muerte" , en la que los organizadoresde ningún partido. Sin embargo, ya han confirmado su presencia algunoscomo el secretario general, y la secretaria de Igualdad del partido,La marcha partirá a las 12.00 horas de la, esquina con la calle Ortega y Gasset, y finalizará en la confluencia con la calle Alcalá. Allí se ubicará un escenario donde tendrá lugar, una vez terminado el recorrido,con testimonios, lectura del, música y la tradicional suelta de 60.000 globos de helio. Entre los testimonios que podrán escuchar los asistentes a la marcha se encuentran los deo un cantante de rap, según informan los organizadores.El lema de la Marcha es 'Sí a la Vida', el mismo que da nombre a la Plataforma formada por las más de 500 asociaciones que defienden la vida "desde su concepción hasta su fin natural". El color identificativo es el, acordado "como símbolo de esperanza" en el año 2011. "Es una gran Marcha organizada por la sociedad civil, en la que. Se trata de un acto pacífico, alegre y constructivo en favor de la vida humana", explican desde la Plataforma.La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y coordinadora de la Plataforma, Alicia Latorre, dijo hace una semana que no quieren veren esta manifestación e invitó a los políticos a acudir a título personal. "Nos gustaría que vayan políticos sin banderas, que no tengan miedo a dar la cara por la vida", abundó en una rueda de prensa.En este sentido, algunosya han confirmado su asistencia, como el secretario general del PP, Teodoro García Egea ; la secretaria de Igualdad del partido, Mari Mar Blanco ; el secretario de Sanidad y alcalde de Guadalajara,, y la secretaria de Familia, Ana Camins , según han adelantado a Europa Press fuentes del partido.Asimismo, 600 voluntarios colaboran en el desarrollo del evento y están colaborando en suy repartiendo. La organización espera la asistencia de "miles" de personas a la manifestación. Se han organizadodesde diferentes puntos de España, como Alicante, Navarra, Sevilla, Palencia, Asturias, Cuenca, Valencia, Jaén o Valladolid.El objetivo de la marcha es, según explicó la Plataforma, "levantar la voz" contra el aborto y la "cultura de la muerte" yEsta marcha antiabortista se producegenerales del 28 de abril y, en este contexto, la presencia delen esta convocatoria evidencia laque la nueva cúpula del PP da a. De hecho, el líder del PP, Pablo Casado, ha repetido en varias ocasiones que su "compromiso" es volver a la Ley del Aborto de 1985 porque, abortar no es un "derecho" y la norma que impulsó el Gobierno de Felipe González contaba "con el acuerdo de los dos grandes partidos" y la "aceptación" de la "mayoría de la sociedad".Además, hace un par de semanas, un día después del Día Internacional de la Mujer, Casado anunció en Murcia queque apoye a las mujeres para que decidan "libremente" ser madres.