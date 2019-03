La jueza que investiga la visita del papa cita como investigados a Camps, Cotino y el obispo auxiliar de Valencia

Publicada el 22/03/2019 a las 17:22 Actualizada el 22/03/2019 a las 17:37

Prevaricación, malversación y falsedad

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga desde 2016(FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad, ha citado a declarar a un total dea lo largo de los meses de abril y mayo, entre los que se encuentran el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el ex vicepresidente Víctor Campos, el expresidente de Les Corts, Juan Cotino, y el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero, informa Europa Press.La jueza ha fijado de nuevo las fechas de las comparecencias de estos ocho investigados en la causa después de que a principios del pasado mes de enero decidiera aplazar estas declaraciones tras la petición de las defensas de la práctica de pruebas periciales y testificales, así como la incorporación de determinados documentos al procedimiento.Ahora, la instructora del procedimiento ha comunicado a las partes que la ronda de declaraciones de los investigados comenzará con la de monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar y presidente de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), el próximo 3 de abril, mientras que el 5 será el turno del, Francisco Javier Jiménez, y el 9 declarará el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El 12 de abril tendrá que acudir a la Ciudad de la Justicia de València Enrique Pérez Boada, miembro del Patronato y, y ya en el mes de mayo, el día 9, será el turno de la secretaria general de la FVEMF, Henar Moliner.El expresidente de Les Corts Juan Cotino, conseller de Agricultura y vicepresidente del Consell en el momento de los hechos investigados, comparecerá en los juzgados el 15 de mayo. Finalmente, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exvicepresidente Víctor Campos tendrán que presentarse ante la jueza el 16 de mayo. Todas las declaraciones arrancan a las 09.00 horas.La jueza abrió en 2016 esta causa poren las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. El origen fue la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.En concreto, se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública. En febrero del pasado año se acordó la consideración de investigados de Camps y el resto de ex altos cargos, si bien hasta noviembre no se fijó la fecha de su declaración, que ahora se pospone.Según se informó en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a estas diligencias se unió una pieza separada desgajada del caso Vaersa, que se investigaba en Instrucción 15, por lo que también se informó que serían llamados a declarar como investigados dos exdirectores de Vaersa Enrique Simón y Felipe Espinosa Bolaños.La magistrada había requerido informes periciales a varios organismos y documentación a empresas y administraciones, y acordó citar a los investigados una vez hubiera recibido y estudiado los informes y documentación recibida, y tras oír a los testigos.