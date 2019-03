Aznar: "A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derechita cobarde porque no me aguanta la mirada"

Publicada el 27/03/2019 a las 22:03 Actualizada el 27/03/2019 a las 22:12

El expresidente del Gobiernoha hecho este miércoles un llamamiento a concentrar el voto de centro derecha en el PP: ", apelo a la responsabilidad del votante de centro derecha para que vote al PP y nada más que al PP".Así, ha advertido de que la fragmentación en este espacio "divide" y pone en peligro el resultado electoral, y ha incidido en que "" y "no se trata de repartir armas a nadie, se trata de juntar votos en favor de España".El expresidente, que ha presumido de su fama de "hablar con claridad", ha asegurado que a él, que ha sido "" mirándole a la cara nadie le puede hablar de una "derechita cobarde" porque no le aguantaría la mirada".Aznar ha reconocido que en el momento actual el espacio del centro a la izquierda política tiene una ventaja, que es que "", mientras en el centro derecha "lo que antes era uno son tres".Ha advertido de que "cuando uno va unido a las elecciones tiene muchísimas posibilidades de ganarlas, cuando uno va dividido tiene muchísimas posibilidades de perderlas". "O concentramos el esfuerzo y los votos en el PP o corremos el riesgo no solamente de no ganar las elecciones, sino de queespecialmente", ha alertado.