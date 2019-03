Trump cerrará la frontera la próxima semana si México no frena la inmigración ilegal

Publicada el 29/03/2019 a las 20:04 Actualizada el 29/03/2019 a las 20:05

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2019

....through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2019

....the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2019

"Somos un gran vecino"

México no actúa con base en amenazas.Somos un gran vecino. Díganlo si no el millón y medio de estadounidenses que eligieron a nuestro país como hogar, la más grande comunidad de ese origen fuera de EU. Para ellos también somos el mejor vecino que pudieron tener. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 29 de marzo de 2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha anunciado este viernes quesi las autoridades mexicanas no detienen "inmediatamente" y por completo el flujo de inmigrantes ilegales."Los demócratas nos han dejado con las leyes de inmigración más débiles del mundo entero.", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.Como ha hecho en otras ocasiones, Trump(TCLAN), modificado el año pasado sin grandes variaciones, y que según el mandatario es un pacto en el que su país sale perdiendo en la balanza comercial."Por lo tanto, el Congreso debe cambiar ahora estas leyes, mientras México debe evitar que los ilegales entren en Estados Unidos.", ha añadido."A México no le costaría nada hacerlo, pero se limitan a coger nuestro dinero y 'hablar'. Además, perdemos tanto dinero con ellos, en especial si le sumamos el, que el cierre de la frontera sería una buena idea", ha indicado el presidente.Trump ya había avisado este jueves de que podría cerrar la frontera tras acusar a México, una vez más, de quedarse de brazos cruzados contra la inmigración ilegal, ante la conformación de unaque podría sumar hasta 20.000 personas, "la caravana madre"."México no está haciendo NADA para ayudar a frenar el flujo de migrantes ilegales hacia nuestro país. Hablan pero no hay acciones", escribió este jueves el presidente estadounidense en su cuenta oficial de Twitter.El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ha respondido a Trump por la misma red social exigiendo respeto. "México no actúa con base a amenazas", ha declarado, indicando que actuará "con responsabilidad y dignidad en el tema migratorio"."Somos un gran vecino. Díganlo si no el millón y medio de estadounidenses que eligieron nuestro país como hogar, la más grande comunidad de ese origen fuera de Estados Unidos. Para ellos, también somos el mejor vecino que pudieron tener", ha recordado.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , ya contestó el jueves a las amenazas de Trump, indicando que pretende cultivar una buena relación bilateral, pero incidiendo en que México tiene su, que consiste en atacar las causas profundas de la inmigración ilegal., y hay que procurar que se les brinden oportunidades de trabajo, de bienestar a la gente", sostuvo López Obrador.