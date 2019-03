Sánchez: "Tanto el independentismo como la derecha saben que la independencia no se producirá"

Publicada el 31/03/2019 a las 12:18 Actualizada el 31/03/2019 a las 12:54

El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, ha asegurado que "saben que la independencia no se producirá", tras lo que ha acusado al independentismo de gobernar contra Cataluña y anteponer el referéndum a cualquier otra consideración.En una entrevista en El Periódico recogida por Europa Press, Sánchez ha afirmado que el independentismo "sobre todo sus elementos más ultras, viven mejor con el PP en el Gobierno", y ha tildado apor utilizar el conflicto catalán como elemento de confrontación con el Gobierno, en sus palabras.Sobre el 155, Sánchez ha avisado que "si, el Gobierno de España actuará con serenidad, calma y proporcionalidad", aunque ha defendido que su Ejecutivo no quiere un 155 permanente, sino todo lo contrario.El presidente del Gobierno ha sostenido que aspira "a gobernar en solitario y a tener", y ha considerado que lo más importante es tener un gobierno fuerte y estable como resultado de las próximas elecciones.Preguntado por las pensiones, Sánchez ha defendido que con el PSOE están garantizadas, pero ha advertido: "Con el PP ya lo veremos", tras lo que les ha acusado de defender un sistema de capitalización para las pensiones, y ha asegurado que eso equivale a una ruptura del Pacto de Toledo.Ha criticado también a Ciudadanos por haber apostado "por poner una la socialdemocracia", en referencia al pacto de investidura para la Junta de Andalucía. "Nos debemos preguntar si realmente Cs ha sido durante este tiempo un partido de centro liberal o una fuerza de derecha pura y dura. A mi parecer, es más eso segundo que no lo primero", ha afirmado el presidente.