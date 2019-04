Sánchez y Obama coinciden en que la vía para afrontar las migraciones " pasa por tender puentes y no por levantar muros"

Publicada el 03/04/2019 a las 17:54 Actualizada el 03/04/2019 a las 18:25

Los progresistas sabemos que para hacer frente a desafíos globales, como el #CambioClimático, se necesitan herramientas multilaterales. Hoy he compartido con @BarackObama un interesante intercambio de ideas sobre la lucha contra el calentamiento global. pic.twitter.com/CTKVO5yf8X — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 3 de abril de 2019

Obama llama la atención sobre los "populismos"

El presidente del Gobierno,, y el expresidente de Estados Unidos han coincidido este miércoles en que con las migraciones "el camino pasa por tender puentes y no por levantar muros", ha afirmado el Palacio de la Moncloa, según informa Europa Press.Sánchez y Obama se han reunidoen el marco del Congreso Internacional de Turismo (WTTC) que se celebra en. Según el Ejecutivo, ambos han intercambiado puntos de vista sobre cómo abordar "con un enfoque humanista y de respeto a los derechos humanos" la, que es "uno de los grandes retos" del momento actual.También han debatido sobre laque permitan hacer frente a desafíos globales como el cambio climático . "Lossabemos que para hacer frente a desafíos globales, como el cambio climático, se necesitan herramientas multilaterales. Hoy he compartido con Barack Obama un interesante intercambio de ideas sobre la lucha contra el calentamiento global", ha escrito Sánchez en su cuenta de Twitter.Por otro lado, han conversado sobre losy sobre cómo desarrollar planes que favorezcan susy Obama se ha interesado sobre las políticas del Gobierno de Sánchez en esta materia y sus proyectos de futuro. La importancia de lay el reto de la igualdad de género también han formado parte de la conversación. Esta ha sido la segunda reunión entre Sánchez y Obama desde que el líder socialista llegó a la Moncloa. Antes, ya habían hablado una vez, en julio de 2016, durante una breve visita a España del entonces presidente de Estados Unidos.El año pasado, al mes de tomar posesión como presidente del Gobierno, Sánchez se reunió con Obama en un hotel de Madrid aprovechando que éste asistió a la Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular organizada por la Advanced Leadership Foundation (ALF). También entonces el Gobierno habló de sintonía en asuntos como cambio climático, energías renovables , migración eEl expresidente de los Estados Unidos ha considerado "untumbar las barreras puestas a las mujeres, llamando la atención especialmente sobre " los populismos y aquellos que creen verse amenazados cuando su posición se pone en tela de juicio", teniendo en cuenta que, "quizás, ellas sean más inteligentes". Obama también ha valorado la actitud colaborativa de losy listos para zarpar" ante un mundo donde rechazan "frontalmente" los muros Así lo ha señalado este miércoles en una conversación en el la XIX cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo en Sevilla, quecomo sí lo ha sido el resto de la jornada. Obama ha destacado que, ante el, la "buena noticia es que se pueden hacer cosas", pero ha lamentado que las políticas no están adaptadas para enfrentarse a estos retos.Así, ha advertido que lasson más "sofisticadas, cosmopolitas y", por lo que ellos serán "los que nos ayuden a asentar los derechos civiles y de la mujer". "La mala noticia es que las instituciones que hemos construido no están equipadas para responder a las peticiones de los jóvenes en cuanto a gestionar el cambio climático o ser más tolerantes", ha aseverado Obama, quien haen política y mostrar que "las instituciones les representa" teniendo en cuenta que, actualmente, las personas de edad más avanzada son las que "tienden a votar más".