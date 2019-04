Pablo Casado regresa de Canarias con un máster falso en astrofísica que le regalaron unos estudiantes

Publicada el 04/04/2019 a las 09:15 Actualizada el 04/04/2019 a las 09:52

Mis felicitaciones a los físicos que le han entregado un Máster en Cosmología, Astrofísica y Astrología a Pablo Casado, en su visita al Astrofísico de Tenerife. pic.twitter.com/9rBBzMCgBj — Moncho Rouco (@Moncho_57) 3 de abril de 2019

Mis colegas físicos del Astrofísico de Tenerife han hecho entrega a Pablo Casado de un Máster honorífico de Cosmología, Astrofísica y Astrología (de 50 horas) durante su visita. No parece que le haya gustado mucho el regalo.



Vía @Moncho_57 pic.twitter.com/PpuM8G6Och — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ (@pnique) 3 de abril de 2019

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado , visitó este miércoles el(IAC)en Tenerife en su recorrido de precampaña electoral por distintos puntos de España. Ese era su primer acto del día por las islas y a decir verdad no comenzó como el partido conservador esperaba.Mientras Casado visitaba las instalaciones, unos estudiantes de astrofísica se le acercaron para entregarle un, algo que no le sentó nada bien al escolta del líder del PP ni tampoco a él mismo."Queríamos hacerle un obsequio de parte del grupo", comenzó diciéndole uno de los estudiantes a Casado para acto seguido abrir el certificado falso y comentarle que " es un título de máster honorífico en cosmología, astrofísica y astrología". El escolta no dudó en quitarle el papel de las manos a los jóvenes y seguir su camino, mientras uno de los estudiantes le aseguraba a Casado que era, algo que "entra dentro de lo que usted podría abarcar", le espetó en tono de burla.El vídeo se ha hecho viral, todo el mundo lo comenta en redes, y ha llegado hasta el Pablo Echenique , secretario de Organización de Podemos , que no ha dudado en comentar la situación con un tono sarcástico:Pablo Casado tuvo problemas judiciales con el máster que logró en la. Finalmente consiguió esquivar el riesgo de ser imputado por las supuestas irregularidades tras el carpetazo del Trinunal Supremo, si bien este insinuó que la conducta del líder del PP, si bien no merecía reproche penal, sí debería merecerlo de otro tipo