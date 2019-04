El PP abre 'Falcon Viajes' al lado de la sede del PSOE en Ferraz para denunciar el uso de Sánchez del avión oficial

Publicada el 12/04/2019 a las 10:26 Actualizada el 12/04/2019 a las 11:01

Coste de 35.000 euros

Nuevas Generaciones del PP ha hecho público esta mañana un comunicado en el quedel Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho del uso delpara asuntos particulares. Para incidir en esa denuncia, las Juventudes populares han alquilado un local en la calle Ferraz de Madrid, próxima a la sede federal socialista, donde han inaugurado una supuesta agencia de viajes llamada Falcon Viajes.Según los conservadores, "la agencia pop up está ubicada a pie de calle a escasos metros de la sede central del PSOE, en concreto en el, y pretende "denunciar los abusos de Pedro Sánchez con el erario público desde que llegó hace diez meses a Moncloa al utilizar de forma inapropiada los vuelos para asuntos particulares".Así mismo, destacan que "de forma paralela, la iniciativa está operativa en la web www.falconviajes.com para que cualquier persona interesada puede solicitar información, pedir un presupuesto para imitar a Sánchez y poder realizar el viaje de su vida; eso sí, pagando por ello, y no 'gratis total' como ha estado haciendo el dirigente socialista hasta ahora". "De esta manera, se podrá comprobar cuánto nos cuestan losendosados al bolsillo de todos los españoles", explican.Los conservadores dan un listado de los viajes en los que Sánchez ha hecho "unde los bienes públicos". Así, recuerdan que el presidente del Gobierno y su esposa viajaron a La Rioja en un helicóptero Super Puma del Ejército del Aire a una boda de su cuñado el pasado 30 de junio.También que viajaron en el avión oficial Falcon en julio a Benicassim, subrayando que según "un documento oficial del Gobierno, el gasto fue de 282,92 euros". Asimismo, recuerda que Sánchez viajó en noviembre a Valladolid desde Moncloa (200 kilómetros) utilizando helicóptero, Falcon y un Airbus. Finalmente denuncia el, "junto a su mascota", utilizando el Falcon para pasar las vacaciones de fin de año.Las juventudes conservadoras ironizan que "en loscualquier ciudadano puede solicitar un presupuesto para realizar el trayecto de vuelo tanto en el avión presidencial Falcon 900B o en el helicóptero Super Puma del 402 Escuadrón del Ejército del Aire, que son los modelos utilizados por Sánchez de forma abusiva con los recursos del Estado que pagamos todos los españoles".Insisten en que los paquetes más populares que se ofertan son el vuelo, ida y vuelta en el día, al Festival Internacional de Benicassim, todo incluido para dos personas, con asientos de primera en el jet presidencial y pase vip para el baskstage. "El PVP, pero para el resto de los mortales tendría un coste de 35.000 euros", argumentan. Añaden que "el segundo paquete es ir en helicóptero Súper Puma a Valladolid, ida y vuelta, el día que te dé la gana, en asiento de primera, con vistas increíbles y protagonismo garantizado al aterrizar"."El tercer viaje ofertado es a la boda de tu cuñado en La Rioja. Serán dos días inolvidables, acompañado de tu familia, en asientos de primera del helicóptero Súper Puma, siendo recibido con todos los honores y con idéntico precio que los anteriores: ungratis total –en realidad se lo pagamos todos– para Pedro Sánchez ".Insisten que "otra opción es el viaje a un lugar paradisíaco, Lanzarote, donde Pedro Sánchez, con su mujer y la mascota, vi, por un importe de 12.500 euros más los gastos del Falcon, un dinero que no salió de su bolsillo. Lo pagamos, una vez más, entre todos".