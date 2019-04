Podemos, IU y Anticapitalistas irán juntos a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid

Publicada el 13/04/2019 a las 12:08 Actualizada el 13/04/2019 a las 12:19

Meses de trabajo extenuante, asambleas y decisiones colectivas de mi organización, @iu_madrid, dan el fruto de un acuerdo de confluencia que mira por y para la mayoría trabajadora madrileña.



Gracias en especial a mis compañeros @desdelacantera @jviondi y @AlvaroAgFa. — Sol Sánchez (@abrazopartio) 12 de abril de 2019

Una estupenda noticia de última hora: esta noche se ha alcanzado un acuerdo de confluencia entre @iunida y @ahorapodemos para las autonómicas en Madrid. ¡Enhorabuena a ambas militancias! ¡Lo hemos conseguido! ✊️ https://t.co/AdTBGzzMYO — Alberto Garzón (@agarzon) 12 de abril de 2019

Podemos y Madrid en Pie (IU y Anticapitalistas) irán en una misma candidatura a las elecciones autonómicas madrileñas, después de alcanzar este viernes a última hora de la noche un acuerdo para, según han informado a Europa Press fuentes de la coalición. IU Madrid ha señalado que de esta forma "ratifican sus compromiso con la clase trabajadora madrileña", mientras que Podemos Comunidad de Madrid se ha alegrado por el acuerdo. Los detalles serán anunciados este sábado a lo largo del día.Ambas partes han cerrado un acuerdoque da la Junta Electoral para inscribir las colaciones electorales. En los últimos días la plataforma En Pie había cedido a la solicitud de Podemos y ya no les exigía primarias conjuntas para elegir a lista y candidatos. A cambio, les solicitaron que reconocieran a Madrid en Pie como espacio propio y que el programa se basara en las propuestas emanadas de Hacer Madrid, un espacio de ideas y de elaboración de propuestas en el que también participaba Podemos.IU Madrid también había planteado un protocolo de funcionamiento interno democrático, un acuerdo programático vinculante, un reglamento de trabajo en la Asamblea y. Es decir, Madrid en Pie quería los puestos 2, 6, 9, 11 y 12 de la lista electoral conjunta, puestos teóricamente de salida. Podemos ya había ofrecido hace tiempo a IU los puestos 2, 6, 12 y 13, por lo que el escollo habría estado en ese nuevo puesto número 9 de la papeleta. La composición final de la lista se conocerá en las próximas horas.Desde IU Madrid,se ha felicitado de un acuerdo "que mira por y para la mayoría trabajadora madrileña" y ha trasladado su agradecimiento a los miembros de la dirección regional encargados de las negociaciones en estos "meses de trabajo extenuante, asambleas y decisiones colectivas". "Este acuerdo atiende a lo que nos había manifestado mucha gente, a lo que nos estaban reclamando, en un acto de trabajo y acuerdo para llegar finalmente a una candidatura conjunta que no atomizase más la izquierda madrileña", ha destacado.El coordinador federal de Izquierda Unida,, ha calificado de "estupenda noticia" el acuerdo de confluencia. "¡Enhorabuena a ambas militancias! ¡Lo hemos conseguido!", ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.Por su parte, el responsable de relaciones políticas de Izquierda Unida Madrid,ha subrayado que su formación "ha antepuesto los intereses de la clase trabajadora y de la mayoría social a los intereses partidistas". "Hemos dado un paso para tratar de no perder ningún voto, para tratar de que la clase trabajadora se movilice y para arrancar de la abstención a todos los sectores que entienden que no podemos tener un gobierno de la derecha", ha destacado.