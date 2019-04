Publicada el 17/04/2019 a las 21:30 Actualizada el 17/04/2019 a las 21:59

Preocupaciones del FMI

La directora gerente del(FMI), Christine Lagarde , declarará en elel próximo miércoles 8 de mayo, ante el tribunal de la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, informa Europa Press. Así lo ha anunciado el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y exportavoz de UPyD,, que actúa de acusación popular en el juicio que sienta en el banquillo de los acusados al expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y a otras 33 personas más procesadas en la causa.El principal motivo para la asistencia de Lagarde a este juicio, ya sea de forma física o a través de una videoconferencia,y, en especial, sobre la situación de Bankia en ese momento Durante su interrogatorio como testigo en este mismo juicio el pasado 26 de marzo, el exministro de Economía Luis de Guindos se refirió a lasen ese momento: "Ahí recuerdo reuniones, la situación económica española, el sistema bancario, la posibilidad de contagio aly de uncompleto. Era una situación depor los organismos internacionales", aseguró.Durante su etapa como ministro, De Guindos se reunió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diversas ocasiones, en las que. "Se consideraba que si España tenía un problema y tenía que ser rescatada, eso iba a provocar el contagio de otros países y además en un momento muy delicado de la economía mundial", explicó.El exministro apuntó queentre la situación de los bancos y la situación macroeconómica del país y que la inadecuada valoración de los"era una realidad". Además de esta inadecuada valoración de los activos inmobiliarios, De Guindos señaló que un alto volumen de refinanciaciones puede ser reflejo de que un banco tiene problemas, ya que cuando es así deja de dar crédito a "la parte sana de la economía" y da crédito a "alguien que tiene dificultades para devolverlo", refinanciando para que no aparezca en el balance."Era una de las cuestiones que preocupaba desde el punto de vista del FMI, de la Comisión Europea y de todas las entidades internacionales de supervisión", afirmó. Elpara hacer un análisis específico del sector financiero y De Guindos se reunió con la jefa de esta misión, "lo cual no era normal", para ponerle de manifiesto la difícil situación del sistema financiero y concretamente de Bankia , "entidad grande quepodía tener y contaminar el sector bancario".En este sentido, el informe que el FMI emitió en junio (De Guindos ha negado su participación para que las conclusiones preliminares fuesen anticipadas) apuntando a que una gran entidad sistémica (Bankia) debía tomar medidas y sanear su balance no aceleró, sino que fue "un elemento adicional" de reconocimiento de la situación.