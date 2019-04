Unidas Podemos pierde más de un tercio de sus diputados pero será clave para investir a Sánchez

Publicada el 28/04/2019 a las 19:23 Actualizada el 28/04/2019 a las 22:14

Unidas Podemos perdería buena parte de su representación, pero salva los muebles. Con el 69,1% del voto escrutado, la coalición morada, 29 menos de las 71 que obtuvo en 2016 pero una cifra bastante mejor de la que las encuestas pronosticaban hace tan solo unas semanas. Unidas Podemos pierde siete puntos con respecto a hace tres años, pero será clave para conformar una mayoría progresista suficiente para que Pedro Sánchez se mantenga como presidente del Gobierno.La candidatura liderada por Pablo Iglesias ha conseguido sobreponerse a las estimaciones más pesimistas de los sondeos, que hace un mes escaso daban porcentajes de en torno al 12% a Unidas Podemos. No obstante, el sueño del sorpasso al PSOE, que se vio truncado por muy poco en 2016, parece ahora mismo muy lejano, y la coalición morada se convierte en la fuerza política en el Congreso. En cualquier caso,presidido por Sánchez, que no obstante ha mostrado durante la campaña su preferencia por conformar un Ejecutivo únicamente compuesto por miembros del PSOE e independientes.En 2016, los mejores resultados de Unidos Podemos se dieron en el País Vasco, donde el partido morado ganó las elecciones con un total de seis escaños y un 29% de los sufragios, adelantando al PNV. Tres años más tarde, la coalicióncon el 17,6% de los votos y cuatro diputados, por detrás de los nacionalistas y también del PSOE. Algo similar ocurre en Cataluña, dondey de los 12 sillones de 2016 a los siete que tendrá en el nuevo Congreso.En Galicia y Comunitat Valenciana, donde Unidas Podemos pierde una parte de sus alianzas de 2016 –Anova decidió no presentarse y Compromís ha concurrido por su cuenta–, la coalición morada. De los cinco diputados gallegos de En Marea de 2016, Unidas Podemos apenas consigue retener dos con el 14,3% –ocho puntos menos que hace tres años–, mientras que los nueve diputados de À la Valenciana de hace tres años se convierten en cinco, que serían seis sumando el acta que consigue Compromís –ambos sumarían el 20,6% frente al 25,44% de 2016–.