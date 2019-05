Publicada el 07/05/2019 a las 10:30 Actualizada el 07/05/2019 a las 10:50

El actor Viggo Mortensen, uno de los protagonistas de la trilogía de, de Peter Jackson, le ha respondido a Vox después de que la formación de ultraderecha utilizase su imagen en su campaña electoral a través de un fotograma donde aparece interpretando a Aragorn.En una carta a la directora publicada este martes por el diario El País , Mortensen carga contra el partido de: "No solo es absurdo que se me vincule a. Es aún más ridículo que se utilice el personaje de Aragorn, un estadista políglota que aboga por el conocimiento y la inclusión de las diversas razas, costumbres y lenguas de la Tierra Media, para legitimar a un grupo político".Para concluir, el actor advierte de que, porque Vox ha obtenido: "Me reiría de su torpeza" pero "no es un chiste" que haya obtenido semejante representación, ha sentenciado.