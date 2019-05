Publicada el 09/05/2019 a las 20:07 Actualizada el 09/05/2019 a las 20:32

Parlament, reflejo de la "confrontación"

La líder de Cs en el Parlament, Inés Arrimadas, se ha despedido este jueves de la cámara catalana con un, y destacando que seguirán defendiendo a los que sufren sus consecuencias , informa Europa Press."El nacionalismo siempre ha sido muy difícil de combatir, pero os prometo que esta vez volverá a valer la pena. Los que están sufriendo el nacionalismo , no están solos. Nos tendrán fuertes en el Parlament y en el Congreso", ha recalcado en una breve intervención de despedidaLo ha dicho después de mostrar un nuevo cartel desde el atril del Parlament con una imagen de lo que, en sus palabras, se ha encontrado al salir de su casa: una pintada en amarillo que ponía '¡Pásalo bien, Inés!!!' acompañada de diversos. "Esto es lo que les pasa a muchos ciudadanos que luchan por la libertad y la democracia", ha lamentado Arrimadas, tras asegurar que elha hecho mucho daño en Cataluña.A su juicio, el Parlament es el reflejo de "la confrontación y división social que genera el nacionalismo", y por ello desde el Congreso quiere trabajar para formarque haga posible gobernar en Catalunya y en el resto de España . "Hemos vivido una de las etapas más negras de la historia democrática cuando una minoría de personas quisieron pasar por una mayoría de catalanes", ha censurado la dirigente de Cs, que ha mostrado su convencimiento de que dejaen los diputados de CsEmocionada ha explicado que, como ella, muchos llegaron a Cataluña paray ha recordado que hasta se ha casado con un catalán que conoció en el Parlament: "He sido una catalana de elección, como muchos otros catalanes no nacidos en Cataluña, y nunca pensé entrar en política". Ha añadido la defensa de la libertad, la igualdad, la democracia y la justicia social, una etapa que considera que ha sido un honoro "solo superado por haber sido la líder de la oposición y por ganar las elecciones de 2017".Al terminar su intervención, Arrimadas se ha abrazado en primer lugar con Carrizosa, y luego ha saludado a diversos dirigentes políticos, también al presidente de la Generalitat,, y al vicepresidente del Govern,