Publicada el 11/05/2019 a las 14:02 Actualizada el 11/05/2019 a las 14:21

La candidata de Más Madrid ciudad y alcaldesa, Manuela Carmena , ha espetado a las mujeres de Cs que semensaje que hay que transmitirles "con cariño y convicción", según informa Europa Press."¿Van a pactar con Vox? Os digo que, más importante que lo que se dice es lo que se hace y ya han pactado en Andalucía", ha lanzado desde una abarrotada plaza de Ópera. Carmena ha preguntado si una persona se pone "del lado del conservadurismo y" o no. "Nosotros respetamos (esa posición) pero la vamos a combatir", ha lanzado. "Necesitamos feminismo y sabemos cómo y a quién hay que votar", ha defendido.El director de cine Pedro Almodóvar ha apoyado a la candidatura de Manuela Carmena al frente de Más Madrid ciudad acudiendo al acto feminista en Ópera, donde ha declarado que la alcaldesa es "honesta, decente, sensata, templada" y que ha demostrado que se puede hacer una buena gestión "si no se mete la mano"."Estoy aquí para apoyar activamente a Manuela y a su equipo", ha explicado a la prensa desde la Plaza de Ópera. A la candidata la conoce desde 1976, cuando trabajaba en Telefónica participó en una huelga por la que le querían echar, junto a otros compañeros, y ella fue quien les llevó el caso. "La conozco y admiro desde hace mucho tiempo", ha señalado. Lo ha hecho tras posar en el photocall imitando lala Remachadora, aunque con la cara de Carmena.Carmena, para él, ha sido "una regidora honesta, decente, sensata, templada. Son adjetivos que no se podían adjudicar casi a ningún otro político que tenemos", además de "la suerte de que Manuela no se vive como una política". "Los políticos deberían aprender del tono general de ella", ha apostillado.Además apoya a Carmena "por agradecimiento" porque "está dedicando a Madrid unos años esenciales en su vida que ella, mujer con muchísimos hobbies, podía estardespués de haber tenido una vida plena porque la trayectoria, más que".Almodóvar ha destacado "lo que está haciendo por la ciudad, que está recuperándola para el peatón y tratando de que". "Son medidas a las que no se han atrevido antes los otros regidores porque son muy impopulares", ha analizado antes de tomar asiento, entre Carmena y el candidato de Más Madrid Comunidad, Íñigo Errejón.