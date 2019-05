Publicada el 18/05/2019 a las 16:26 Actualizada el 18/05/2019 a las 16:57

La justicia social, la convivencia y la limpieza ya son posibles en nuestro país gracias a la victoria socialista del #28A. Ahora no podemos dejar la faena a medias. Hay que acabar lo que empezamos, votar @PSOE el #26M y garantizar el progreso en toda España.#SiempreHaciaDelante pic.twitter.com/2thbtsQoQm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de mayo de 2019

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , hadel pasado 28A apostando por el proyecto de, convivencia y limpieza" que representa su formación en los ayuntamientos, frente al modelo de la derecha en el que, a su juicio, la derecha está jugando "una partida de parchís". Según ha manifestado, en referencia a los presidentes de Cs, PP y Vox, respectivamente, el proyecto de "Rivera es Rivera, Casado es Casado y Abascal es Abascal". "Que no, que el 26 de mayo no estamos hablando del futuro de la derecha y de sus tres siglas", ha indicado.En un mitin en Alicante recogido por Europa Press, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al candidato a la Alcaldía, Paco Sanguino, el secretario general del PSOE ha incidido en que de cara al 26M solo los socialistas están hablando de "reindustrialización, digitalización, educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, de compromiso municipal".Por ello, Pedro Sánchez ha asegurado no entender "bien" la estrategia de la derecha porque "" y se ha referido a un posible alianza entre PP, Ciudadanos y Vox, desde la que "restarán derechos".Así, ha opinado que parecen "concursantes" de un programa de "supervivencia" y jugando a ": que si los naranjas se comen a los azules, que si los azules se comen a los verdes".