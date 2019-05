Rivera exige a barones y candidatos del PSOE que “renieguen de Sánchez” y apoyen el 155 si quieren pactar con Cs

Publicada el 28/05/2019 a las 15:19 Actualizada el 28/05/2019 a las 15:44

Sin Vox

Ciudadanos ya lo apuntó durante la campaña pero ahora, a las puertas del inicio de las negociaciones entre los partidos para formar mayorías en ayuntamientos y comunidades autónomas, lo ha hecho ley: los candidatos socialistas que quieran pactar con la formación naranjadel diálogo con los independentistas y de los pactos con “los populistas” y en los que reclamen la suspensión inmediata e indefinida de la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución.Así lo anunció en rueda de prensa el secretario general del partido, José Manuel Villegas, tras la primera reunión delcreado para coordinar las negociaciones en toda España.La condición dictada por el partido de Albert Rivera prácticamente elimina cualquier posibilidad de acuerdo en Cdos comunidades en las que el concurso de Ciudadanos es imprescidible para que los socialistas, los más votados en las autonómicas del domingo, se hagan con ambas presidencias y envíen a la oposición al PP tras décadas de gobierno ininterrumpido. También en, a pesar de que su presidente en funciones, Javier Lambán, sí ha defendido en el pasado posiciones críticas con Sánchez en esta materia, pero que difícilmente asumirá tener que enfrentarse directa y abiertamente al presidente del Gobierno.La dirección de Cs sale así al paso del llamamiento del PSOE a negociar la formación de gobiernos locales y autonómicos allí donde las dos fuerzas sumen: “Quien quiera pactar tiene que tener claro que tiene que renegar de las políticas de Sánchez”, proclamó. Y como, al menos de momento, ningún candidato socialista lo ha hecho,“Lo lógico es que no lo hagan”, reconoció, porque “Sánchez gobierna en el PSOE y el PSOE es Sánchez”.La formación naranja, que se sabe imprescindible para decidir las presidencias de varias comunidades autónomas y un buen número de ayuntamientos, quiso dejar claro desde el principio que. Los de Rivera están convencidos de que la ultraderecha, puesta en el brete de tener que elegir entre facilitar gobiernos del PSOE o permitir ejecutivos del PP y Cs, optarán por la segunda opción aunque Rivera vete su entrada en los ejecutivos.En su búsqueda de mayorías, Ciudadanosalgo que dependerá de las “circunstancias” de cada sitio. Ni encabezarlos, aunque haya estado lejos de ser la fuerza más votada allí donde los acuerdos son matemáticamente posibles. Tampoco hacen ascos a recibir apoyo —directo o indirecto— de partidos con los que no hayan negociado: “Lo que no vamos a hacer nunca es una fórmula que yo nunca he entendido en democracia que es negarse a recibir apoyos”, subrayó Villegas.En todo caso Cs no va a explorar acuerdos con otros partidos que no sean PP o el PSOE.y basados en nuestro programa”, lo que descarta incluir a la ultraderecha, explicó Villegas. “Si llegamos a un acuerdo con el PP, Vox tendrá que decidir si apoya ese acuerdo”.¿Qué pasará si el PP ofrece a Vox entrar en gobiernos? El número dos de Cs“Prefiero no responder a esa hipótesis. Al PP le he oído una cosa y la contraria. Un viernes les ofrecía Casado entrar en gobiernos para el lunes atacarles de manera frontal. Nuestra idea son proyectos moderados y centrados”, insistió.