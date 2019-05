La Mesa del Senado suspende de sus funciones a Romeva y da un plazo de cinco días a ERC para formar nuevo grupo

Publicada el 29/05/2019 a las 14:38 Actualizada el 29/05/2019 a las 14:39

La portavoz de la Mesa del Senado, Cristina Narbona , después de "llegar a la misma conclusión" que el informe de los letrados de la Cámara Alta en el que se determina que "resulta indudable" la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a Romeva. Informa Europa Press.Con todos los miembros de la Mesa a favor, salvo un voto en contra del senador de PNV y secretario de la Mesa, Imanol Landa,y por tanto, ERC se queda sin los diez senadores necesarios para formar grupo parlamentario, después de que le cediera a Junts per Cataluña cuatro senadores para su propio grupo.Para ello,ya que, como ha explicado Narbona, "se entiende que cuando se comunicaron las composiciones de los grupos, ERC no podía ser conocedora de esta circunstancia".Por su parte, el senador del PP y miembro de la Mesa, Rafael Hernando, ha asegurado que esta decisión "no sólo es una satisfacción" para el Partido Popular sino que demuestra que "no hay personas al margen de la ley"."No hay personas al margen de la ley sino que todas estamos sometidas, seamos miembros o no de la Cámara Alta.", ha puntualizado.