La ministra de Trabajo niega que la Seguridad Social esté en quiebra y garantiza el pago de las pensiones

Publicada el 13/06/2019 a las 13:48 Actualizada el 13/06/2019 a las 14:02

Políticas activas de empleo

La ministra en funciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio , ha negado este jueves que lase encuentre en una situación de quiebra, al tiempo quey que el "problema" del sistema no es de "gasto excesivo" sino de "déficit de ingresos".No es una empresa privada, es una parte de la administración pública. Y desde luego está garantizado el pago de las pensiones", ha expresado en declaraciones a los medios en el marco de la reunión de ministros de Empleo de la UE al ser preguntada por el reciente informe del Tribunal de Cuentas."El problema de la Seguridad en nuestro país no es un problema de gasto excesivo,, ha subrayado también la titular de Trabajo, que ha lanzado este mensaje para "tranquilizar a millones de pensionistas": "La Seguridad Social tiene el aval y la garantía del Estado", ha expresado.Valerio, además, ha aprovechado para culpar de la situación actual a las políticas que puso en marcha el Gobierno del PP , con medidas en la reforma laboral que hicieron "perder poder a la negociación colectiva" eTambién ha recordado que estaba "a punto de cerrarse" un acuerdo sobre la reforma de las pensiones en ely en la Mesa de Diálogo Social, pero Podemos "empezó a poner obstáculos" y Ciudadanos y PP "se sumaron a ese carro" cuando se convocaron las elecciones generales.En este sentido, ha mostrado su confianza en que ahora que "ya han pasado las elecciones"sino que las recomendaciones ya estaban "ultimadas". "Que este trabajo no caiga en el vacío y cuanto antes podamos darle una buena noticia a la ciudadanía", ha afirmado.Valerio también ha sido preguntada por el informe de la(AIReF) sobre políticas activas de empleo, que el Gobierno estudiará "en profundidad", aunque ha dicho que "algunas de las cuestiones que están en ese diagnóstico" ya habían sido detectadas por su departamento previamente y ya se está "aplicando tratamiento".En este sentido, ha señalado que el documento de la AIReF va "muy en la línea" de lo que ha hecho el Gobierno en el último año en cuanto a que recomiendaValerio también ha calificado comoy, en este sentido, ha recordado que el Consejo General de Formación llevaba sin reunirse desde 2010 y "ha tenido que llegar este Gobierno para convocarlo" de nuevo.