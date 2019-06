Sordo advierte al próximo Gobierno de un conflicto con los sindicatos si no toca reforma laboral

Publicada el 27/06/2019 a las 10:55 Actualizada el 27/06/2019 a las 11:31

Repetir las elecciones, un "desastre" para la izquierda

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido este jueves al próximo Gobierno de que tendrá unpara revertir los aspectos centrales de la reforma de 2012."Desde luego, el PSOE, Unidas Podemos o quien sea tienen que tener claro que si no se toca la legislación laboral, tendrá garantizado un conflicto con los sindicatos", ha indicado Sordo en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.La corrección de la reforma laboral es, para Sordo, una condición previa a la negociación pretendida por el PSOE de. De lo contrario, avisa el dirigente sindical, los empresarios irían a esa negociación con las ventajas que les otorgó la reforma laboral de 2012."Si queremos abordar la negociación de un Estatuto de los Trabajadores en profundidad previamente hay que, que la reforma laboral desequilibró radicalmente", ha señalado.En opinión de Sordo, la reversión de la reforma laboral de 2012 "sólo la otorga en estos momentos un acuerdo desde la izquierda", es decir, entre el PSOE y Unidas Podemos.Esto no quiere decir, ha precisado, que la acción del Gobierno tenga que limitarse sólo a eso y que haya que ir a un escenario de "política sectaria", pues entiende que habrá que contar con otros partidos para acometer otras medidas y(formación, transición energética, política industrial, modelo productivo) que necesitarán medidas superiores a una legislatura.Sordo ha abogado por un Gobierno estable y con un amplio apoyo parlamentario y ha alertado de que sería "un desastre para la imagen política de España y para las expectativas de la izquierda" que tuvieran queen España."Los partidos de izquierda obtuvieron un magnífico resultado porque hubo una gran movilización electoral por el riesgo de un tripartito de derechas, pero en una repetición electoral, creo que no se movilizarían con esa tensión", ha opinado Sordo, que ha vuelto a instar a PSOE y Podemos a alcanzar un acuerdo de gobierno para los próximos cuatro años.Así, ha apelado a que "se vayan dejando de lado los" y se pongan sobre la mesa las propuestas sobre las que están hablando. "Llevamos ya muchos años de parálisis política. Más vale que se pongan las pilas y lleguen a un acuerdo cuanto antes", ha alentado.En cuanto a una posible abstención de Bildu para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Sordo ha indicado que este partido tiene cuatro diputados "elegidos en un proceso democrático", cuyos votos valen igual que los del resto, por lo que no entiende que se esté pidiendo rechazar su abstención en la investidura.Bildu votará lo que quiera y si se abstiene, pues se abstiene. Si Bildu vota lo mismo que PP, Cs y Vox no cuenta y sí vota con el PSOE sí. Creo que hay que superar estas cuestiones peregrinas. Hay 350 diputados y lo que hace falta es armar una mayoría parlamentaria", ha subrayado.