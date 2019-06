"Gobierne quien gobierne, Madrid Central se defiende"

Publicada el 29/06/2019 a las 20:00 Actualizada el 29/06/2019 a las 21:49

Nuevas acciones a partir del lunes

Nos manifestamos en defensa de Madrid Central. Callao-Cibeles.



Reivindicamos recuperar las calles del tráfico motorizado. La salud es lo primero. Menos emisiones mejor calidad de vida.#MadridCentralSeQueda#MadridCentralEsSalud

"Estamos sorprendidos con la participación"

bajo el lema " Yo sí quiero Madrid Central ", para reivindicar el mantenimiento de las medidas creadas por el Ayuntamiento de Manuela Carmena que reducen el flujo de tráfico en la zona de centro de la capital y que el nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, prometió desmantelar durante la campaña electoral: palabras que ha mantenido en las dos semanas que lleva en el cargo.Laobtuvo una respuesta masiva en redes sociales tras la convocatoria de la concentración. "llegaron a decir que asistirían en los eventos de redes sociales" ha asegurado Yetta Aguado, portavoz de la plataforma aunque admitía horas antes de su inicio que "conque está haciendo la afluencia puede ser mucho menor, esperamos que sea entorno a un 50%". Sin embargo, y a pesar de las malas previsiones por la ola de calor que afecta a toda España y que ha dejado este sábado temperaturas de más de 40 grados en la capital, la estampa final ha sido la deque revindicaban "Gobierne quien gobierne, Madrid Central se defiente" y "Nosotros si queremos Madrid Central", entre otros gritos colectivos.A base de paraguas para hacer sombra, muchos abanicos y de pulverizadores de aguas para combatir el calor, la manifestación ha salido puntual de Callao dirección Cibeles por la Gran Vía. Al llegar al final se ha leído el manifiesto bajo la bandera del Orgullo poniendo la guinda a la marcha multitudinaria. Lo que ha dado el pistoletazo de salida ha sido la frase "Madrid Central es una cuestión de salud". Aguado ha asegurado en una entrevista aque las razones principales son tres "la salud, por la contaminación del aire, la seguridad vial y el modelo de ciudad que queremos tener, en el que los ciudadanos recuperen los espacios públicos que han sido cedidos al tráfico". "Con esta manifestación buscamos que se, que los políticos se den cuenta de que los ciudadanos apoyamos Madrid Central" ha asegurado Aguado.A la marcha han acudido representantes de las formaciones políticas de izquierdas comoy el delegada municipal de Medio Ambiente,, quien ha calificado la protesta de "muy importante, que viene a decir que colectivos, vecinos y asociaciones han hecho esto". "Toda esta inmensa fuerza de la gente tiene que hacer pensar al Ayuntamiento su intención de arrasar con un proyecto como Madrid Central, porque se empieza por una moratoria y después todo es barra libre", ha aseverado. También ha participado en la marcha, entre otros, la concejal de Más Madrid y exprimera teniente de alcaldey el actual portavoz municipal socialista. Además, han acudido miembros de organizaciones ecologistas, sindicales, vecinales, ciclistas y de comerciantes, entre otras.Entre los asistentes se encontraba el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid,, que ha señalado que una posible reversión de Madrid Central es "una medida arbitraria e insensata" y veen esta iniciativa "Vamos a ver si somos capaces entre todos, con este tipo de insistencias y manifestaciones, que la vamos a tener durante bastante tiempo, de que se lo piensen mejor y que no las levanten. Ellos no aportan nada nuevo, sino quitar por quitar. Da la impresión de que no hay nada más", ha añadido.Esta manifestación busca como principal objetivo que se revierta la moratoria que el Ayuntamiento de Almeida ha impuesto a las multas de la zona restringida."Hoy el acuerdo de la JuntaMadrid Central. Sigue vigente, sólo se da una moratoria a las sanciones", explicó en rueda de prensa el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Sin embargo, los activistas no se muestran de acuerdo, "quitar las sancionesda igual que lo intenten disfrazar", ha asegurado la portazvoz de la plataforma.Desde la organización han asegurado que "la contaminación atmosférica es responsable de cerca de 38.600 muertes prematuras al año en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. En los primeros meses de funcionamiento de Madrid Central, informes técnicos han constatado que en esta zona descendieron los óxidos de nitrógeno (NOx) en un 38% y el dióxido de carbono (CO2) en un 14,2%". En el manifiesto han proclamado que en toda la ciudad, la bajada fue del, respectivamente. En el primer trimestre del año, marcado por una estabilidad atmosférica, la ciudad de Madrid aumento su contaminación en un 19%, mientras en el resto de la Comunidad de Madrid la contaminación creció un 28%. "Laera que en la ciudad existía" aseguran desde la plataforma.La organización también señala que lano se puede convertir en un supresión completa de la medida porque "no tendría sentido" ha afirmado Aguado, "existen normativas superiores como las de la Unión Europea y las del Ministerio que obligan al ayuntamiento a tomar medidas".Tras las manifestación, los convocantes han anunciado que si no había una respuesta desde el gobierno de Almeida, van a anunciary durante todo el verano. "Vamos a volver", ha asegurado Aguado., advierte Gala San Miguel Pradera, miembro de la Asociación de Vecinos Sol-Letras, perteneciente a la Plataforma en Defensa de Madrid Central, una organización que la pasada semana entregópara reclamar el mantenimiento de la zona de bajas emisiones.A partir del lunes 1 de julio, todos los vehículos podrán entrar enque estableció el anterior Gobierno municipal de Manuela Carmena sin que en el buzón de su propietario aparezca ninguna multa. Así lo aprobó este jueves la Junta de Gobierno de la ciudad, que aprobó una moratoria que duraráAdemás, el Ejecutivo presidido por el conservador José Luis Martínez-Almeida llevará a cabo una auditoría de los sistemas de control de los vehículos que accedían a esta área de circulación restringida.Muy distinta es la opinión de la. Jesús Martínez, portavoz de la organización, asegura que su posición siempre ha sido la misma: "En contra de un proyecto como ese no estamos, pero la manera en que se hizo era muy mejorable". Critica una precipitación contra la que protestaron el pasado mes de octubre, antes de que se implantara. En ese momento, tampoco aprobaban las "limitaciones y defectos cuya improvisación" hacía peligrar "la accesibilidad, el abastecimiento y la seguridad de los puestos de trabajo de las decenas de miles de empresas afectadas". Un discurso que mantienen ahora y por el cual se muestran a favor de que el Gobierno de Almeida reforme la medida, aunque este todavía no haya especificado de qué manera."Las primeras personas que han llegado a la manifestación han comenzado a cortar la circulación antes de que se formase la cabeza de la manifestación como si dijesen 'por aquí no pasa ni un coche más'", ha asegurado Francesco Cortese, activista de Ecologistas en Acción . "La convocatoria está siendo mucho más grande de lo que imaginábamos, teníamos el apoyo de muchas plataformas y en redes sociales, pero como el tiempo no acompañaba...", ha asegurado Cortese refiriendose a los más dea la hora de la concentración."Sí que teníamos miedo del calor, pero", ha asegurado una mujer que participaba con sus dos hijos en la marcha. "Somos de Barcelona y vivimos en Madrid y somos muy conscientes de que si no cambiamos el modelo no vamos a poder respirar en nuestras ciudades", ha añadido esta mujer que no forma parte de ningún colectivo pero que asegura que es necesario enseñarle a sus hijos a luchar por lo que creen.Junto a Ecologistas en Acción y a Greenpeace , entre otras muchas plataformas verdes, se encontraba una representación de Fridays for Future . Su portavoz, Irene Rubiera, ha asegurado queforman parte de la Plataforma en Defensa de Madrid Central y están "en contra de la moratoria" porque consideran que "es una. Rubiera ha añadido, además, que "una política que se está aumentando en todas lasno tiene sentido que aquí se reduzca o se elimine".Desde la cabecera de la manifestación los voluntarios de Greenpeace han sujetado una pancarta con el lema: ". El portavoz de movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, ha afirmado aque "Madrid Central funciona y no se debe dar ni un paso atrás en su aplicación". "La moratoria es dejar sin efectos la medida y habrá unade tráfico en el centro", ha añadido Fernández. La expectativa de este grupo de activistas para la convocatoria era de 2.000 personas y se muestran muy sorprendidos porque creen que el número de asistentes ha sido mucho mayor. "Calculábamos y esperábamos ocupar dos carriles de la Gran Vía y al final estamos ocupando los cuatro y las aceras. Como voy en la cabecera no puedo estar seguro, pero yo diría que somos más de 5.000 asistentes", ha calculado el portavoz de Greenpeace.Desde la plataforma oficial han asegurado que la presencia ha sido de 60.000 personas a través de su cuenta oficial con la frase con la frase "".