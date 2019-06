La Comunidad de Madrid activa el nivel 2 para combatir el incendio de Cadalso y Cenicientos

Publicada el 30/06/2019 a las 12:41 Actualizada el 30/06/2019 a las 16:10

Ávila

Toledo

#IFToledo, CONTROLADO a las 08:34 del 30/06. También se desactiva el nivel 1 y se vuelve nivel 0. — Plan INFOCAM (@Plan_INFOCAM) 30 de junio de 2019

Tarragona

Zaragoza

Elen Madrid, que ha quedado "partido en dos", es "materialmente imposible" que quede controlado este domingo, ha indicado el presidente de la Comunidad en funciones, Pedro Rollán, que se encuentra en el puesto de control junto al Director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112, Carlos Novillo. A primera hora de este domingo se ha decidido pasar aly se ha establecido un perímetro de seguridad donde se están redoblando los esfuerzos para evitar que el fuego se propague. La UME está abriendo cortafuegos artificiales para ello, en algunas ocasiones paralelos a las carreteras y en otras en un espacio fiable.Sonque están trabajando, a los que se sumarán a primera de la hora de la tarde, ha avanzado Pedro Rollán. Se trata de 200 efectivos de la Comunidad, un centenar de la UME, cien bomberos de Castilla-La Mancha, 34 guardias civiles, ocho del SUMMA y otros tantos agentes forestales, los pricipales conocedores del territorio. Se trabaja en consolidar porque "las personas son lo más importante", en palabras del presidente, y en establecer un perímetro de seguridad, al tiempo que se ataca el fuego con el fin de afianzar posiciones paraPedro Rollán ha lanzado unporque "están los mejores al frente de este incendio", del que no hay que lamentar vidas humanas. "Aún es precipitado" hablar del incendio más devastador en la Comunidad. Asimismo, el presidente en funciones entiende las molestias de losy la frustración que generan "pero afortunadamente no se ha perdido ninguna vivienda". Sí se ha registrado "algún incendio en explotaciones agrícolas y ganaderas".Carlos Novillo, por su parte, ha remarcado la dificultad de los trabajos por las temperaturas extremas y por una orografía complicada, con mucha maleza. Ha detallado que el incendio "se ha partido en dos".El. En el primero trabaja la UME y en el segundo los bomberos. A éste se le está dando prioridad en lo tocante a medios aéreos, con cinco hidroaviones en la zona más otros siete de la Comunidad.Las localidades abulenses de"respiran" después de unas horas "muy complicadas" por los incendios que desde el viernes están castigando la zona sur de la provincia. En este momento, y según han avanzado los regidores de los dos municipios, Luis Padró y Guillermo Pulio,en sus términos municipales, aunque ahora miran con, adónde se dirige la lengua de fuego que sigue "activa y sin controlar".Su alcalde David Segovia ha denunciadoen las primeras horas del incendio, y ha reivindicado su derecho a "vivir dignamente" en el mundo rural. "No nos dejan, nos quieren echar, somos ciudadanos de cuarta división pese a pagar nuestros impuestos", ha criticado. Segovia ha querido poner voz a la "rabia, indignación e impotencia" que se respira en el municipio y que ha llevado a los vecinos a concentrarse en la plaza de la localidad. "Estamos muy cansados, queremos vivir en el pueblo porque no nos gusta la ciudad, pero parece que nos quieren echar", ha insistido.La Junta ha descendido el nivel de peligrosidad del Infocal esta mañana, al pasar del 2 que se decretó en la tarde del sábado, al nivel 1. Aún así, en ellos trabajan, entre dispositivos de la Junta, del Estado y de Comunidades Autónomas limítrofes.El incendio que se declaró este viernes sobre las 17.00 horas en Toledo, en el, ha quedado estabilizado sobre las 8.34 horas de este domingo, por lo que se ha desactivado el nivel 1 de alerta y vuelve a estar en nivel 0.Así consta en la web del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta de Castilla-La Mancha, consultada por Europa Press, que señala que. Tras descender el nivel de alerta y según han indicado fuentes del Gobierno castellano-manchego, las 22 personas evacuadas de la residencia El Alba, el Hogar 2000 y la protectora de animales han podido volver a las mismas.Este incendio iniciado el viernes alcanzó el nivel 1 de alerta a las pocas horas de su declaración,cuando se ha logrado controlarlo aunque ya este sábado a las 22.15 horas se daba por estabilizado.El presidente de Castilla-La Mancha,, ha dado su agradecimiento a todos los profesionales que han trabajado "día y noche" para lograr controlar el incendio de Toledo capital y sus alrededores, "como ya sucede desde primera hora". En su cuenta de la red social Twitter, García-Page también ha agradecido a estos profesionales que han luchado contra las llamas que hayan trabajado igualmente en la seguridad de las personas desde el principio en que se originó el fuego.Unas 45 dotaciones de Bombers de la Generalitat han continuado trabajando este sábado por la noche para poder dar por controlado ely un helicóptero de mando ha sobrevolado la zona para hacer una primera evaluación, ha informado el cuerpo en un tuit recogido por Europa Press. Los vehículos de emergencias de otras regiones y el dispositivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se retiraron una vez se dio por estabilizado el incendio este sábado por la noche "La, pero si este domingo el trabajo evoluciona positivamente, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas continúan siendo muy adversas, el fuego se podría dar por controlado esta tarde", han augurado los Bombers. Los propietarios de tres masías cercanas a la carretera C-12, ya reabierta, han podido volver a sus casas, y se prevé que el resto de desalojados puedan volver a lo largo de este domingo, ha informado en Twitter Protección Civil.El fuego ha quemado, según ha informado el cuerpo de Agentes Rurales, y Protección Civil mantiene el Plan Infocat en fase de alerta, da por finalizada la prohibición de siega y mantiene la vigilancia en las zonas de más riesgo.El incendio declarado este sábado enha quedado controlado esta noche tras arder 250 hectáreas, y se espera que a lo largo de esta mañana sea extinguido, según ha informado el Gobierno de Aragón. Al parecer, el fuego ha sido causado por una cosechadora.El incendio se declaró a las 13.00 horas del sábado, en una zona cercana al cauce del río Huerva, en su mayoría llana pero con abundantes barrancos, lo que ha dificultado las tareas de extinción, además, cerca de algunas viviendas y explotaciones ganaderas.