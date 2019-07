Sánchez afirma que "España es un país abierto" donde los "fanáticos" no tienen voz suficiente para cuestionar los derechos LGTBI

Publicada el 03/07/2019 a las 17:37 Actualizada el 03/07/2019 a las 18:12

El presidente del Gobierno en funciones,, ha recibido este miércoles en La Moncloa a representantes del, ante los que ha defendido que España ha decidido "una y otra vez"y "que los fanáticos y los intransigentes no tengan voz suficiente para poner en cuestión derechos conquistados con tanto esfuerzo", según informa Europa Press."Mejor dicho, España ha decidido nunca más poner en cuestión uno de los principales derechos que tenemos todos los seres humanos: el derecho a ser feliz", ha señalado el líder del Ejecutivo en funciones durante el acto Orgullo de nuestra diversidad, con motivo de lay del 50 aniversario deAl evento han acudido personalidades del mundo de la cultura, como el director de cine,, y su hermano Agustín; el actor; el coreógrafo, los directores conocidos comoy la cantante"El conjunto de la sociedad ya no entiende de discriminación por orientación sexual.", ha insistido Sánchez, que ha aseverado que los ciudadanos han "interiorizado" la "normalidad" de ese colectivo y "nunca más" va a ponerse del lado de los que discriminan. Con este argumento, ha asegurado que un Gobierno socialista será "firme" y no consentirá "amenazas" ni "intentos de intimidación"., ha agregado.En este contexto, ha mencionado laa un joven en Barcelona así como laen la que pide documentación sobre las subvenciones a colectivos LGTBI y el documento de antecedentes penales de aquellas personas en contacto con menores. A juicio de Sánchez, Vox está "volviendo a la insidia como forma de hacer política".Según ha asegurado, "desgraciadamente" estas actitudes "no desaparecerán de la noche a la mañana", pero "nunca más" van a condicionar la vida pública. "Nunca más van a volver a asustarnos", ha dicho."En un mundo en el que todavía hay niveles intolerables de pobreza, desigualdad, guerras, enfermedades incurables, personas abandonadas, prohibir algún amor porque sea diferente se convierte en un", ha manifestado.Sánchez, que ve "curiosa" la "obsesión" de los "intolerantes" por "reconvertir y reeeducar" a este colectivo y para "enderezar a quien supuestamente se ha torcido", ha asegurado que España va a seguir avanzando hacia la "igualdad real" y por el "derecho a ser diferente".Así, ha expresado su compromiso de contribuir a este avance con la puesta en marcha deque se quedaron pendientes por la convocatoria anticipada de elecciones generales del pasado 28 de abril. Asimismo, ha dicho que será "firme" en lade los que fueron "detenidos, mortificados" y "perdieron su libertad" por amar de modo diferente.Por su parte, la activista por los derechos LGTBI,, también ha intervenido en el acto, expresando su "orgullo" por lo que el movimiento ha logrado, frente a unas leyes que les "encarcelaban" por besarse, entre otras cosas. "Ha sucedido porque hemos luchado cada día para que sucediera", ha reivindicado."Seguimos sin desfallecer, no vamos a tolerar ni un paso atrás", ha avisado, para después lanzar un mensaje a la clase política. "Quienes piensen que los derechos del colectivo LGTBI son discutibles, o piensen que pueden posponerse o ser usados como moneda de cambio, van a tener enfrente al colectivo", ha apostillado."Luchamos por ser libres para amar, ser y mostrarnos tal cual somos, y no hay lucha que merezca más la pena que la lucha por ser y por amar", ha concluido.