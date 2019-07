El juez pospone la declaración del ex CEO de BBVA Ángel Cano por el 'caso Villarejo'

Publicada el 04/07/2019 a las 12:26 Actualizada el 04/07/2019 a las 12:49

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordadopara este jueves, imputado en el caso Villarejo, en atención a que debía viajar al extranjero para participar en una conferencia, según informan fuentes jurídicas y como recoge Europa Press.Cano había sido llamado en calidad de investigado por la relación que durante una década mantuvo la entidad bajo presidencia de Francisco González y el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, a quien el BBVA habría estado encargandoDe acuerdo a las mismas fuentes, el ex consejero delegado, aunque la fecha aún no se ha cerrado.En situación similar queda Ricardo Gómez Barredo, que hasta 2018 formaba parte del comité de dirección del BBVA. Había sido citado a declarar en la tarde de este jueves investigado por los mismos hechos, pero según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juez ha acordado reprogramar su declaración dado que ha acreditado que se encuentra en el extranjero.Quien sí ha acudido ante el juez y los fiscales Anticorrupción es Ignacio Pérez Caballero, director de Red Banca Comercial, si bienpor consejo de su abogado, dado que las actuaciones están bajo secreto y no tienen acceso al material con el que trabajan los investigadores, de acuerdo a las fuentes consultadas.Se espera también la comparecencia esta tarde del que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal del BBVA y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González; y del exdirector de Finanzas Javier Malagón Navas, cuyas citaciones se mantienen.