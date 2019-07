La Fiscalía pide inhabilitar a Torra un año y ocho meses por mantener lazos amarillos

Publicada el 09/07/2019 a las 13:18 Actualizada el 09/07/2019 a las 16:03

Laha pedido condenar a unaal president de la Generalitat,, por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) al no ordenar lade los edificios de la Generalitat en periodo electoral.En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía pide abrir juicio oral al president ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha instruido el caso, y condenarle por un presuntodel artículo 410 del Código Penal,El Ministerio Público pide inhabilitarle durante este periodo para el ejercicio de cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en estos ámbitos, lo que conlleva ladurante el tiempo de condena y la imposibilidad de obtenerlos en este tiempo.En el escrito de acusación, la Fiscalía relata que Torra recibió el 11 de marzo una resolución de la JEC en el que se le instaba, en el plazo máximo de 48 horas, aLa Fiscalía relata como, a pesar de la claridad de la orden de la JEC, Torra "dy que debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento".Asimismo, constata que poco antes del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la orden –a raíz de un expediente abierto por una reclamación de Cs–, el presidente presentó un escritoA ojos del fiscal, la reconsideración era", pero aun así la JEC la admitió otorgándole naturaleza de recurso de reposición, anunciando la decisión para una reunión del 18 de marzo.Tras este anuncio de la JEC, Torra, en una comparecencia en Tarragona el 14 de marzo,El 18 de marzo, la JEC, adscribiéndole de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, si persistía en desobedecer, y requirió a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para que informara de si Torra finalmente cumplía.Al día siguiente, Torra, pese a saber que tenía obligación de cumplir la orden, presentó ante la JEC un nuevo escrito interesando la suspensión "" y porque se hallaba a la espera de conocer la opinión del Síndic de Greuges.La Fiscalía tiene en cuenta, además, que, que le recomendaba atender al requerimiento de la JEC.El 19 de marzo, la JEC contestó a Torra negando la suspensión solicitada por el presidente,, tal y como se desprende de unas declaraciones de la entonces portavoz del Govern Elsa Artadi y de una nota de prensa en este sentido.Dos días después, según el relato del Ministerio Público, "evidenciando su desprecio a acatar la orden", sustituyó en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo por otra idéntica con el lazo blanco, y no fue hasta el día 22, tras la orden de la JEC al conseller de Interior, Miquel Buch, para que los Mossos d'Esquadra retiraran los símbolos,En su declaración como investigado ante el TSJC por estos hechos, el 15 de mayo, Torra afirmó:Consideró que la orden de la JEC "era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto" y que no era superior a él."Todas las decisiones que se tomaron en ese momento fueron mías.. El hecho de mantener pancartas en defensa de libertad de expresión y de los derechos humanos fue mía", dijo Torra.