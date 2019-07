Publicada el 17/07/2019 a las 11:40 Actualizada el 17/07/2019 a las 12:31

Al rey emérito no, los contratos sí

Lase ha dirigido a la Serious Fraud Office (SFO), la oficina antifraude británica,, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amiga del rey emérito Juan Carlos I , en relación con las diligencias de investigación abiertas sobre comisiones de hasta 80 millones de euros presuntamente irregulares cobradas en relación con el AVE a la Meca.Según han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, Anticorrupción se dirigió a esteaunque la gestión no ha dado aún ningún resultado. Las mismas fuentes señalan que no se informará oficialmente con más detalles sobre esta gestión al encontrarse estas diligencias secretas.La causa no se encuentra judicializada --se encuentra en una fase anterior, de diligencias fiscales, que pueden concluir en archivo o en pase a disposición de lo investigado a un juez-- por lo que no cabe la remisión de una comisión rogatoria que es el sistema solicitado habitualmente entre autoridades judiciales para solicitar un interrogatorio de este tipo. A ello se une, según las mismas fuentes, el hecho de queLa investigación sobre las presuntas comisiones ilegales del AVE a la Meca fue abierta por Anticorrupción formalmente a finales del pasado año tras cerrarse en la Audiencia Nacional la pieza denominada Carol del caso Tándem, que investigaba una conversación mantenida entre la empresaria y el comisario jubilado, ahora en prisión preventiva,En dicho momento ya se informó que el rey emérito no podía ser investigado al gozar dereconocida al Jefe del Estado, si bien se mantuvo la pieza abierta para investigar los contratos y la presunta responsabilidad de otras personas en estos hechos.El testimonio de las actuaciones llegadas a Anticorrupción procede del Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular Manuel García Castellón investiga las presuntas actividades irregulares de Villarejo. Fue en una de las piezas de este sumario, la denominada Carol, en la que aparecieron las conversaciones grabadas en las que la que fuera amiga delAnticorrupción ya informó en su día que las revelaciones de la ex aristócrata permitían una investigación porque habíay estos datos "aparecen complementados por otros documentos hallados" en la investigación judicial.En lo que podría referirse a la eventual intervención del hoy rey emérito, la Ficalía ha insistido en todo momento en quepues consisten en la mera referencia que hace una persona que no aparece directa ni indirectamente implicada en los pagos y que tampoco manifiesta la razón de su conocimiento".En todo caso, recordaba que atendiendo a la fecha del supuesto pago, "también en este caso", el entonces rey Juan Carlos "gozaba de la inviolabilidad reconocida al Jefe del Estado".La Fiscalía señala que de cualquier modo, "al tratarse de un posible caso de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, sí parece procedente iniciar una investigación", por este delito y el de "cohecho", aunque al margen de la instrucción sobre las actividades de Villarejo (caso Tandem) porque