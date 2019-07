El PSN dice que no ha mantenido "ninguna reunión" con EH Bildu y que su "único compromiso" es con Geroa Bai, Podemos e I-E

Publicada el 28/07/2019 a las 12:50 Actualizada el 28/07/2019 a las 13:09

El acuerdo se somete a consulta

El PSN afirmó este sábado que no ha mantenidopara negociar sobre el Gobierno en Navarra y señaló que esta formación "no es un socio" de los socialistas, informa Europa Press.El PSN aseguró en una nota, después de que EH Bildu haya propuesto a su militancia "posibilitar" la investidura de la socialista María Chivite como presidenta, queque tiene el partido es con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, fuerzas con las que ha alcanzado un acuerdo para la formación de Gobierno.Los socialistas señalaron que "si estas fuerzas se reúnen con otras, en ningún caso lo hacen como interlocutoras ni transmisoras de nada ni de nadie, de manera quepor compromisos o conversaciones mantenidos por otros".El PSN se desvinculó de "entre el antiguo cuatripartito, que, como han dicho las urnas, no cuenta con apoyo de la ciudadanía para sumar una mayoría parlamentaria".Además, señaló que "tanto la investidura como las iniciativas que se planteen a lo largo de la legislatura se someterán a la consideración del conjunto del Parlamento , que determinará con su voto el resultado de las mismas".Los afiliados del PSN votan este domingo desde las 10 horas para decidir si ratifican el acuerdo que su partido alcanzó el pasado viernes con Geroa Bai y Podemos para la formación de Gobierno de coalición, que contaría con el apoyo de Izquierda-Ezkerra, que ha declinado formar parte del Ejecutivo.Las votaciones se realizarán presencialmente hasta las 18 horas y al final de la jornada se conocerá el resultado. En caso de ratificar el acuerdo, la candidata socialista a la Presidencia, María Chivite, tiene previsto llamar al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, para comunicárselo yEn concreto, Unai Hualde realizará una ronda de consultas el lunes o el martes con todos los grupos del Parlamento de Navarra y propondría posteriormente la candidatura de María Chivite a la Presidencia.La sesión de investidura tiene que convocarsedesde la celebración de la ronda de consultas, por lo que, como pronto, podría arrancar el próximo jueves.Además, previsiblemente serán necesarias dos votaciones para que Chivite pueda ser investida presidenta. En la primera votación es necesaria la mayoría absoluta, a la que no llega la suma de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra.En la segunda votación, bastaría la mayoría simple,. La formación abertzale ya ha adelantado que es partidaria de "posibilitar" la investidura, aunque será su militancia la que lo decida en una consulta vinculante.