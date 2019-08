María Chivite, investida presidenta de Navarra con el apoyo de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E y la abstención de EH Bildu

Publicada el 02/08/2019 a las 19:31 Actualizada el 02/08/2019 a las 20:18

Navarra Suma considera una "vergüenza democrática" y "una traición" la investidura de Chivite

La candidata socialista María Chivite ha sidoal recibir el, y la abstención de EH Bildu , lo que le ha dado la mayoría simple necesaria en la segunda votación para su investidura, informa Europa Press.Después de que el jueves en la primera votación, pasadas 24 horas, tal y como estaba previsto, para posibilitar la investidura de María Chivite. Navarra Suma ha mantenido su voto en contra a la candidata socialista. De esta forma, Chivite ha sumadoHan asistido a la investidura, desde la tribuna de invitados, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el diputado socialista y secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán; el presidente del PNV, Andoni Ortúzar; la senadora navarra de Ciudadanos, Ruth Goñi; y el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, entre otros. La(Geroa Bai) en la Presidencia de Navarra tras haber acordado un programa de legislatura con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Presidirá un Gobierno de coalición que estará formado por. Izquierda-Ezkerra ha declinado entrar en el Ejecutivo.El Gobierno no tendrá mayoría en el Parlamento de Navarra, ya que suma 23 de los 50 escaños del Legislativo. María Chivite afirmó el jueves durante la presentación de su programa político que esde que el Ejecutivo que presidirá, por lo que pidió "confianza".Chivite reconoció quey por ello ha asegurado que ofrece "diálogo a la Cámara, a los agentes sociales y económicos, a las entidades y organizaciones sociales, a todos los actores que contribuyen desde su actividad a construir Navarra, a dotar de valor a Navarra".Por contra, el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, afirmó quey aseguró que Chivite "pasará a la historia como la socialista que dinamitó los acuerdos entre constitucionalistas en Navarra". "Se ha echado en brazos de EH Bildu y ha despreciado al 37 por ciento de los navarros que han votado a Navarra Suma y a muchos votantes socialistas que querían un gobierno constitucionalista", aseguró.La, advirtió de que sin la formación abertzaley subrayó que "no se puede ignorar que EH Bildu y lo que EH Bildu representa están presentes en las instituciones y en todos los ámbitos de nuestra sociedad".Elha calificado como "una auténtica vergüenza democrática" y "una traición al pueblo de Navarra" la investidura de la socialista María Chivte como presidenta de Navarra con la abstención de EH Bildu y ha advertido de que su coalición seráCarlos Pérez-Nievas ha afirmado, tras las investidura de Chivite, que "lo que está ocurriendo en el atrio del Parlamento con alegría y los de abrazos -en torno a la nueva presidenta- es una auténtica vergüenza democrática y una traición absoluta al pueblo de Navarra, están celebrado un triunfo que ellos creen haber conseguido sobre personas físicas, sobre los que estábamos en la lista de Navarra Suma, pero eso es absolutamente falso,en ningún caso, están celebrando una traición a la democracia, al voto de los navarros que no está representado por el Gobierno que se perpetrará la semana que viene".Además, ha afirmado que. "El triunfador verdadero de este acuerdo de Gobierno es el PNV, que envía al señor Ortúzar para comprobar que todo sigue por el cauce normal, que nadie se sale de las líneas, eso es lo que nos toca, el PNV, que carece de representación en Navarra y que no es capaz nunca de alcanzar representación a través de Navarra, viene aquí camuflado en Geroa Bai para ser el verdadero triunfador", ha señalado.Así, Pérez-Nievas ha subrayado que el PNV "tiene en estos momentos consejeros en el Gobierno y la Presidencia del Parlamento, por lo tanto lo que aquí se perpetra es ela alguien". "La ciudadanía no ha querido que estos que se abrazan sean los triunfadores electorales, no tienen nada que celebrar", ha indicado.En todo caso, el parlamentario de Navarra Suma ha lanzado "un mensaje de esperanza porque todos aquellos que votaron a Chivite para que no gobernara con nacionalistas, todos aquellos que votaron a Navarra Suma para que ganara el constitucionalismo, que somos amplísima mayoria, no están solos y defenderemos hasta las ultimas consecuencias el constitucionalismo en Navarra, nuestra comunidad foral y España como modelo de futuro".