Nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual

Publicada el 13/08/2019 a las 10:48 Actualizada el 13/08/2019 a las 11:22

en diferentes encuentros a lo largo de tres décadas a partir de finales de los 80, y en ocasiones en compañías de ópera en las que él ocupaba puestos de alta dirección, según una investigación de Associated Press recogida por Europa Press.Solo una de las nueve mujeres aceptó ser identificada: Patricia Wulf, una mezzosoprano que cantó con Domingo en la Ópera de Washington.en un vestuario, una habitación de hotel y una comida de trabajo."Una comida de trabajo no es rara", ha señalado una de las cantantes. "Pero que alguien intente agarrarte la mano durante una comida de trabajo es raro, o que te ponga la mano en la rodilla es un poco raro.", ha añadido.Además de estas nueve mujeres,. Así, una cantante dijo que le pidió varias veces salir en una cita tras contratarla para cantar una serie de conciertos con él en la década de 1990.Otras tres docenas de cantantes, bailarines, músicos de orquesta, personal técnico, maestros de canto y administradores consultados han indicado haberpor parte de Domingo, y que perseguía a mujeres más jóvenes con impunidad."Las acusaciones de estas personas no identificadas, que se remontan hasta 30 años,", ha señalado Domingo en un comunicado."Aun así, es doloroso saber que puedo haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómodas, sin importar cuánto tiempo haya pasado y pese a mis mejores intenciones.. La gente que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie a propósito", ha añadido."Sin embargo,. He tenido la bendición y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me atendré a los estándares más altos", ha concluido.